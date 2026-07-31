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NB I: Puskás Akadémia–Kisvárda 0–2

Továbbra is rúgott gól nélkül a Csíkszereda a román élvonalban

B. M.B. M.
2026.07.31. 19:48
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Idegenben kapott ki a Csíkszereda (Fotó: Facebook/FK Csíkszereda)
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FK Csíkszereda román Superliga Csíkszereda
Három forduló után is szerzett gól és pont nélkül áll a román élvonalban az FK Csíkszereda, a székelyföldi együttes büntetőből kapott góllal maradt alul az FC Arges otthonában.

Szabó István vezetőedző először nevezte a kezdőbe Szabó Alexet és Tajti Mátyást, de a 29 fokos melegben az FK rendkívül passzívan játszott. A vendégek labdabirtoklása kimerült a saját térfélen passzolgatásban, és az Arges direktebb játéka is csupán néhány szöglet elérésére volt elég, az első félidő kaput találó lövés nélkül ért véget.

A szünet után a hazaiak már próbára tették néhány középre tartó lövéssel Pap Eduard csíkszeredai kapust, szurkolóik pedig magyarellenes rigmusokkal a 16 vendégszurkolót. A szeredai védelem 77 perc után adta meg magát, amikor Hegedűs János hátulról becsúszva igyekezett szerelni a középen kapura törő Robert Moldoveanut, de a támadó lábát találta el, aki maga értékesítette a megítélt büntetőt. A gól után pedig hiába ment előre az FK, a csereként beálló Stahl Albert egyetlen lövése nem okozott gondot a hazai kapusnak.

ROMÁNIA
Superliga, 3. forduló
FC Arges–FK Csíkszereda 1–0 (Moldoveanu 79. – 11-esből)
Csíkszereda: Hegedűs János, Pászka Lóránd és Szabó Alex végigjátszotta a mérkőzést; Tajti Mátyás kezdett, az 59. percben időhúzásért sárga lapot kapott, a 65. percben Szalay Szabolcs váltotta; Eppel Márton 82 percet volt a pályán, Czékus Ádám állt be a helyére; Magyar Zsolt és Ódor Máté végig a kispadon maradt.

 

FK Csíkszereda román Superliga Csíkszereda
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