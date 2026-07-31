Német válogatott támadó középpályással erősített az Ajax – hivatalos
A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Eredivisie) szereplő Ajax hivatalosan bejelentette, hogy szerződtette Julian Brandtot. A 48-szoros német válogatott támadó középpályás szabadon igazolhatóként érkezett Amszterdamba, és hároméves szerződést írt alá.
A 30 éves futballista az elmúlt hét idényben a Borussia Dortmundot erősítette, ezt megelőzően pedig hat évet töltött a Bayer Leverkusennél. Pályafutása során a Bundesliga egyik meghatározó támadó középpályásává vált, a német válogatottban eddig 48 alkalommal lépett pályára.
„Julian az Ajaxot választotta, ennek pedig nagyon örülünk. Hónapok óta egyeztettünk vele, miközben más klubok is szerették volna megszerezni. Kiemelkedő nemzetközi tapasztalattal van felvértezve, kiváló a mentalitása is, meggyőződésem szerint sokat fog hozzátenni a csapatunkhoz” – nyilatkozta Jordi Cruyff, az Ajax sportvezetője.
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