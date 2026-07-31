Vízilabda: ötméteresek után vb-negyedik az U16-os leányválogatott

Fordulatos mérkőzésen,

11–11-es rendes játékidőt követően az ötméterespárbajban 4–3-ra alulmaradt

a magyar U16-os leány vízilabda-válogatott a hollandok elleni világbajnoki bronzmérkőzésen.

A Zágrábban péntek este vívott találkozón Petrovics Mátyás együttese hamar kétgólos hátrányba került, de a második negyedben egyenlített és a félidőben már 5–4-re vezetett. A mieink magabiztosan tartották egy-két gólos előnyüket a folytatásban, a negyedik negyed első akciója végén Mihók Mandula találatával 8–6-volt az állás a mieinknek.

A hollandok két gyors góllal egyenlítettek, majd Kókány Zsófia nagyszerű lövései állították vissza a kétgólos magyar vezetést. Kevesebb mint két perc volt hátra, amikor Mihók 11–9-re módosította az eredményt, de végül ez sem volt elég a győzelemhez. A hollandok 35 másodperccel a meccs vége előtt egalizáltak, több gól pedig nem esett, így az ötméterespárbaj következett.

A sztétlövésben három körig egyik fél sem hibázott, a negyedik sorozatban jött az első magyar rontás, amelyet a mieink kapusa, Bagossy Anasztázia remek bravúrral még korrigálni tudott, de a következő kihagyott ötméteres már a hollandok győzelmét jelentette.

A magyar válogatott – bár sokáig kontrollálta a bronzmérkőzést – a negyedik helyen zárta a világbajnokságot.

A statisztika szerint a magyarok 24, míg a hollandok 16 lövésből értek el 11 gólt a rendes játékidőben.

Forrás: CroWP

U16-OS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Bronzmérkőzés

Hollandia–Magyarország 15–14 (3–2, 1–3, 2–2, 5–4) büntetők: 4–3

Gól: Mihók M. 4, Kokány Zs. 3, Dömsödi D. 2, Kerekes D., Tordai R.



A vb-negyedik csapat

1 Kiss Godiva (KSI)

2 Tordai Réka (UVSE)

3 Schlapp-Molnár Annamari (DFVE)

4 Nagy Brigitta (Eger)

5 Arató Lotti (FTC)

6 Dömsödi Döníz (Szentes)

7 Kókány Zsófia (KSI)

8 Mihók Mandula (DFVE)

9 Rácz Olga Emma (Szentes)

10 Nagy Enikő (DFVE)

11 Kerekes Dorka (FTC)

12 Nagy Zóra Adrienn (UVSE)

13 Bagossy Anasztázia Emerencia (FTC)

14 Ágner Boglárka (Fehérvár VSE)

15 Antal Zsófia Teréz (KSI)

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)