Felkészülés: megemlékezett Baresiről, majd kétgólos sikert aratott a Juventus

A Juventus edzőközpontjában rendezett mérkőzés előtt a 66 évesen elhunyt Franco Baresiről emlékeztek meg a játékosok.

A torinóiak már az első félidő elején vezetést szereztek a brazil középpályás, Douglas Luiz révén, amire a Nice-nek nem volt válasza. Ráadásul a mérkőzés legvégén a csereként beállt angol támadó, Justin Oboavwoduo is beköszönt, ő állította be a végeredményt.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Juventus (olasz)–Nice (francia) 2–0 (1–0)

Juventus: Di Gregorio (Pinsoglio, 62.) – Celik (Cabal, 62.), Gatti, L. Kelly (J. Gil, 83.), Kalulu – Locatelli (Arthur Melo, 62.), Douglas Luiz (Koopmeiners, a szünetben) – Zhegrova (Joao Mario, a szünetben), Miretti (Adzsics, 62.), Cambiaso (Oboavwoduo, 71.) – Milik (Durmisi, a szünetben / Licina, 83.).

Gólszerző: Douglas Luiz (11.), Oboavwoduo (89.)

A Juventus további felkészülési programja:

Augusztus 5., 13.30: Chelsea–Juventus, Hongkong

Augusztus 8., 13.00: Juventus–Inter, Perth

Augusztus 11., 12.00: Juventus–Palermo, Perth