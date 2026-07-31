Nemzeti Sportrádió

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NB I: Puskás Akadémia–Kisvárda 0–2

Felkészülés: megemlékezett Baresiről, majd kétgólos sikert aratott a Juventus

R. D. P.R. D. P.
2026.07.31. 20:02
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Douglas Luiz (jobbról az első) gólját ünneplik a többiek (Fotó: Getty Images)
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Juventus felkészülés Nice
Harmadik nyári felkészülési mérkőzésén is veretlen maradt a Juventus: Luciano Spalletti csapata 2–0-ra legyőzte a francia Nice-t.

A Juventus edzőközpontjában rendezett mérkőzés előtt a 66 évesen elhunyt Franco Baresiről emlékeztek meg a játékosok.

A torinóiak már az első félidő elején vezetést szereztek a brazil középpályás, Douglas Luiz révén, amire a Nice-nek nem volt válasza. Ráadásul a mérkőzés legvégén a csereként beállt angol támadó, Justin Oboavwoduo is beköszönt, ő állította be a végeredményt.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Juventus (olasz)–Nice (francia) 2–0 (1–0)
Juventus: Di Gregorio (Pinsoglio, 62.) – Celik (Cabal, 62.), Gatti, L. Kelly (J. Gil, 83.), Kalulu – Locatelli (Arthur Melo, 62.), Douglas Luiz (Koopmeiners, a szünetben) – Zhegrova (Joao Mario, a szünetben), Miretti (Adzsics, 62.), Cambiaso (Oboavwoduo, 71.) – Milik (Durmisi, a szünetben / Licina, 83.).
Gólszerző: Douglas Luiz (11.), Oboavwoduo (89.)

A Juventus további felkészülési programja:
Augusztus 5., 13.30: Chelsea–Juventus, Hongkong
Augusztus 8., 13.00: Juventus–Inter, Perth
Augusztus 11., 12.00: Juventus–Palermo, Perth

 

Juventus felkészülés Nice
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