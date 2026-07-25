Lehmann Csongor bronzérmes a triatlon vb-sorozat londoni állomásán

Tizenkét év után adott otthont ismét London a triatlon világbajnoki sorozatának, az évad hatodik állomását a brit fővárosban rendezték meg. Népes magyar küldöttség mérette meg magát a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból álló viadalon, a nőknél három, a férfiaknál öt honfitársunk állt rajthoz. Szalai Fanni – aki pénteken még a Hungaroringen tudta meg, hogy a Red Bull sportolóinak körét gyarapítja – másodikként zárta az úszást, és a kerékpározást is jó helyről kezdte meg, üldözte az élen tekerő Tilly Anemát és Taylor Knibbet. Szalai a futást követően a 13. helyet szerezte meg, a győztes a francia Cassandre Beaugrand.

A férfiaknál már az úszás során elsőként jött ki a medencéből Dévay Márk és nagyszerűen mozgott Lehmann Csongor is. A tiszaújvárosiak kiválósága a kerékpározás során is elöl, egy tíztagú bolyban tekert, majd kiválóan depózott és vághatott neki a futásnak. Az utolsó kilométerre az ausztrál Matthew Hauser és a portugál Vasco Vilaca társaságában fordulhatott rá, és végül a győztes ausztráltól csupán nyolc másodperces lemaradással harmadikként haladt át a célvonalon. Lehmann így 2024 és 2025 után idén is dobogós lett a vb-sorozat egyik állomásán.

„Nagyon boldog vagyok, hogy visszataláltam a valódi formámhoz – értékelt a bronzérmes Lehmann. – Szükségem volt már erre, Hamburgban pechesen alakult a versenyem, ezért nyomás nélkül utaztam Londonba, csak egy jó futamot akartam. A kerékpározást nagyszerűen kezdtük, a futás során az élmezőnnyel igyekeztem lépést tartani. Jól éreztem magam és éltem a lehetőséggel.”

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, LONDON

Férfiak: 1. Matthew Hauser (ausztrál) 50:28 perc, 2. Vilaca (portugál) 50:31, 3. Lehmann Csongor 50:36, …13. Dévay Márk 51:30, …35. Dévay Zsombor 52:35, …37. Kiss Gergely 52:42, …45. Bicsák Bence 53:38. Nők: 1. Cassandre Beaugrand (francia) 56:06 perc, 2. Tertsch (német) 56:11, 3. Mansson (svéd) 56:21, …13. Szalai Fanni 56:50, …24. Horváth Karolina Helga 57:21, …31. Kuttor-Bragmayer Zsanett 57:54.