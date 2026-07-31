IX. kerület, Joseph-város; Battai Sugár: Azért ez elég menő!

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Lenny Joseph a Twente elleni Európa-liga-selejtezős párharcban csapata négy góljából hármat szerzett, a budapesti visszavágón saját térfeléről indulva száguldott a kapuig. A világbajnokságot megjáró haiti válogatott támadó a Ferencváros legveszélyesebb játékosává avanzsált. A zöld-fehérek légiósát Borbola Bence kérdezte

Pető Milán: Kár érte, de büszkék lehetünk magunkra. Bár a Paksi FC kiélezett párharcban maradt alul a jóval esélyesebb Panathinaikosz ellen, Pető Milán, a tolnaiak csatára amondó, időnként eltüntették a két klub között meglévő különbséget. A fiatal játékos parádésan kezdte az idényt, három tétmérkőzésen három gólt szerzett. Cserháti András írása

Gyászos a hangulat az ETO-nál, egyelőre nincs kiút a gödörből. Az Atert Bissen elleni gyatra játék és az 1–1-es döntetlen után sopánkodnak a győri öltözőben – a 7–3-as összesítéssel elért továbbjutás ellenére a padlóról kell összeszednie az ETO-t Efraín Juárez vezetőedzőnek. Mohai Dominik értékelése

Kusnyír Erik: Néhány éve még én voltam a kicsi, most meg… A Pjunik elleni Konferencialiga-selejtezős párharcból kapott gól nélkül továbbjutó DVSC-ben Kusnyír Erik tapasztalt labdarúgóként adhat tanácsokat a fiataloknak – immár a Belgiumból hazatérő Dénes Vilmosnak is. Bereczky Attila összefoglalója

Búcsú az elegancia bajnokától. Péntek reggel 66 évesen a Milánó melletti Rozzanóban elhunyt Franco Baresi, az olasz labdarúgás világbajnok klasszisa, a Milan korszakos csapatkapitánya – letisztult játéka és személyisége egy nemzedék példaképévé emelte. Tavaly csomót találtak a tüdejében, meg is műtötték, halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Csillag Péter nekrológja

Sarah Bouktit: Európa legnagyobb klubjába igazoltam, sok trófeát szeretnék nyerni. Sarah Bouktit személyében kiváló beállóval erősített a győri női kézilabdacsapat. A Bajnokok Ligája idei négyes döntőjének legértékesebb játékosa Jakus Barnabásnak elmondta, nehéz szívvel búcsúzott Metztől, de eljött az idő a váltásra

Antonelli: a semmiből az F1 csúcsára! Minden Kimi Antonelli körül forog a Formula–1 2026-os idényében, az olasz tini ugyanis többek között hat futamgyőzelmének köszönhetően biztosan vezeti a világbajnokságot a nyári szünetben. Felidézte a maga mögött hagyott hihetetlen két és fél évet. Zsoldos Barna háttéranyaga

Azért ez elég menő! Már egészen fiatalon tehetségesnek mondták, sorra nyerte a versenyeket – Battai Sugár még mindig fiatal, 23 éves, és már háromszoros csapatvilágbajnoknak mondhatja magát. Meg néhány napja vb-bronzérmesnek is, egyéniben. Kovács Erika interjúja

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