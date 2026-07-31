„Olyan nyugodt vagyok, mint egy teve” – Kubatov Gábor a Fradiváros körüli vizsgálatról

„Olyan nyugodt vagyok a Fradiváros kapcsán, mint egy teve, mindenki legyen ilyen – mondta el a folyamatban lévő vizsgálatokról Kubatov Gábor az Üllői129 portál percről percre tudósítása szerint. – A 25 milliárd forint belekerült egy projektcégbe, a teljes összeg 180 milliárd forint lett volna. Az előkészítésre 11 milliárd forint ment el. Most is csinálunk fejlesztéseket a Népligetben, amik kisebb léptékűek, de beilleszthetőek a Fradiváros projektbe. A maradékra a magyar állam azt mondta, hogy látja, nem lehet befejezni, így fejlesztésre és működésre elkölthető. Ebből épült például a napelemparkunk, az e heti hírek alapján ez nem volt hülyeség, az energiaigényünk egyharmadát kielégíti. Röhögtek rajtam a kutak miatt, pedig elképesztő pénzeket spórolunk meg vele. A minisztériumnak köszönöm, hogy korrekten folyik a vizsgálat, nem csinálnak belőle médiahype-ot, mint egyesek.”

Minden a Ferencvárosban van, nem vittük haza. Olyan gazdasági vezetőink vannak, hogy elég nehéz lett volna innen akár egy forintot is elvinni. Teljesen nyugodt vagyok ebben az ügyben.

„Egy ideje már ismernek engem, olyan rendszereket raktunk össze mindig, ahol a lehető legjobb transzparencia van. Jóindulattal állnak az ügyhöz. A sportállamtitkár is elismerően beszélt az itt zajló munkáról. Eddig társadalmi munkában végeztem a szolgálatom, egy számlám sem volt bent a könyvelésben, most kértem annyit, hogy a szolgálati autót kártyára tankolhassam.”

A folytatásban a klub gazdasági helyzetéről beszélt a Ferencváros elnöke: „Volt néhány elődöm, aki beleállt a földbe a Fradival. A legrosszabb helyzetre készülünk, nem tudjuk, hogy mi lesz az MVM-mel, novemberben jár le a szerződés. Nem tudjuk, mi lesz a Szerencsejáték Zrt.-vel, az szeptemberben jár le. Folynak a tárgyalások, még nincsenek elutasítva, meglátjuk, mi lesz belőle. Azt a döntést hoztuk, hogy 30 százalékkal csökkentjük a költségvetést. Az MLSZ nem tudta megmondani, hogyan lesz a magyarszabály – most Corbu Máriuszt a pályán elfogadják magyar játékosnak, de pénzt nem adnak érte. Nem tudtuk, mennyi pénz lesz a tv-közvetítésekből, az utolsó percekben intézték el ezt is.”

Döntés volt, hogy a 47 fős keretünket lecsökkentjük – ebben benne van mindenki, az ügyes fiatalok is, az U19 játszik az NB III-ban, vagy kettős igazolással a Soroksárban, ahol szintén vissza kellett venni a költségvetést. Az edzőt is mi adjuk oda. Aki kicsit jobb, de még nem kész a Fradira, azt megpróbáljuk kölcsönadni.

„Az MLSZ megvonta a nemzetközi szereplésért járó 150 millió forintot. Tehát szűken tervezünk és reméljük, hogy sikerül több pénzt csinálnunk. Tízmillió euró eladással tervezünk, már négy felett járunk, ami nem rossz eredmény.”

Egy másik szurkolói kérdés az esetleges arab befektetőre vonatkozott: „Arab szponzorral beszélgettünk, nem befektetővel. És még nem szakadt meg a kapcsolat” – szögezte le Kubatov Gábor.

Borbély Balázs kinevezéséről elmondta, megváltoztatta a korábbi véleményét, ami a „felsőpolcos” edzőkre vonatkozott: „Én is megváltoztathatom a véleményemet 15 év alatt... De Balázs nem itthon tanulta a szakmát. És én a magyar edzőkeringő ellen voltam, mentek körbe és volt egy ilyen lábszaga az egésznek. De most már van egy új generáció, Balázsnak is adtunk egy utat a Fradinál, de azt mondta, hogy az neki kevés. Elment, most újra itt van.”

A folytatásban a magyarszabály is szóba került:

Egyelőre nem engedjük el a magyarszabályt az akadémiai védettség miatt, pénzügyileg lehet, hogy ki tudnánk gazdálkodni. Én a híve lennék, nem szeretem, ha leszabályoznak.

A Real Madrid elleni jövő heti felkészülési mérkőzésről Kubatov Gábor elmondta, hogy az üzlet mindenképpen nyereséges lesz: „Keresünk rajtuk pár százmillió forintot, nyereséges üzlet. Már ez elég indok. Egy szponzorral nagyon sokat kell hemperegni ennyi pénzért, itt kis túlzással megkeressük egy este alatt.”

Orosz Pál csatlakozott a klubelnök álláspontjához, hozzátéve, hogy nem a Ferencváros kereste meg a Real Madridot, hanem kapcsolatokon keresztül náluk vetődött fel, hogy a zöld-fehérekkel játszanának egy edzőmeccset: „Olyan szinten van a Ferencváros brandje, hogy felmerül a nevünk” – mutatott rá az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója.

Kubatov Gábor elmondta, a többi kiemelt szakosztályoknál is „az ésszerűsítés és tartalékolás megy”, de szavai szerint egyelőre nehéz tervezni: „A női kézinél és a vízilabdánál megvagyunk. A férfi kézinél talpon maradunk. (…) Nem tudjuk, hogy maradnak-e az olimpiai sportágakban szövetségi támogatások, szövetségi edzők, ez a sportolókat is érinti, ha ezek megszűnnek, akkor az ránk szállna vissza. Nem tudni, mi lesz pontosan a TAO-pénzekkel. Várni kell türelemmel és felelősen gazdálkodni” – fogalmazott az eseményen az Üllői129 portál tudósítása szerint.