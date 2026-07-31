Nemzeti Sportrádió

Yaakobishvili Áron váltotta Szczesnyt a Barcában, majd kivédett két tizenegyest – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.31. 22:55
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Yaakobishvili Áron bemutatkozott a Barcelona felnőttcsapatában (Fotó: Imago)
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Birmingham City Barcelona felkészülés Yaakobishvili Áron
Kevesebb mint két hónappal a válogatottbeli bemutatkozása után a Barcelona felnőttcsapatában is debütált a magyar kapustehetség, Yaakobishvili Áron, aki a tizenegyespárbaj során kétszer is védett.

Yaakobishvili Áronnak a 62. percben szavazott bizalmat Hansi Flick vezetőedző, amikor a Barcelona 2–1-re vezetett a Birmingham City ellen péntek este. A katalánok mindkét gólját a fiatal egyiptomi támadó, Hamza Abdelkarim jegyezte.

Az angolok a felkészülési meccs 68. percben egyenlítettek, a döntetlen után pedig tizenegyespárbaj következett, amely során Yaakobishvili kétszer is hárított, ám ez is kevés volt a „gránátvörös-kékeknek” a győzelem kivívásához.

A Birminghamben megrendezett összecsapást a helyszínen tekintette meg az angol egyesület akadémiájáról kikerült, ma már a Real Madrid sztárjaként ismert Jude Bellingham.

Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season Friendly
Jude Bellingham a Birmingham City mezében (Fotó: Getty Images)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Birmingham City (angol)–Barcelona (spanyol) 2–2 (1–1) – 11-esekkel 3–2
Barcelona: Szczesny (Yaakobishvili Á., 62.) – Espart (Pesquer, 62.), Christensen (Fort, 62.), G. Martín (Cortes, a szünetben), Torrents (Gistau, 62.) – Tunkara (I. Diarra, a szünetben), Bernal (Farinas, 62.), Casadó (Goren, 62.) – Adeyemi (Bardghji, a szünetben), Abdelkarim (G. Fernández, 62.), S. Kluivert (A. González, a szünetben)
Gólszerző: Priske (31.), Solis Romero (68.), ill. Abdelkarim (42., 60. – az elsőt 11-esből)

A Barcelona további felkészülési programja
Augusztus 8., 21.00: Barcelona–Nottingham Forest (45 perces mérkőzés)
Augusztus 8., 22.00: Udinese–Barcelona (45 perces mérkőzés)
Augusztus 19., 20.00: Barcelona–Al-Ahli (egyiptomi)

 

Birmingham City Barcelona felkészülés Yaakobishvili Áron
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