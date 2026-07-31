Főtáblára jutott a korábbi bajnok

Hatalmas csatát hozott a férfiak selejtezőjének záró mérkőzése a strandröplabda ob tatai fordulójában. A korábbi kétszeres országos bajnok Nacsa Gábor a korábbi kubai válogatott Lázaro Fundora oldalán a döntő szettben (15:13) tudta kiharcolni a főtáblára jutást Kun Benedek (az Eb-induló Kun Stefánia bátyja) és Molnár István ellen. De sikerrel kvalifikálta magát a teremben idén a Kaposvárral bajnok és kupagyőztes Dávid Csanád is Horváth Márió párjaként, míg a maradék két helyet Dóczi Attila és Munkácsi Levente, illetve Pócza Dávid és Győri Zalán vitte el.

A nőknél is selejtezőre kényszerült néhány korábbi ob-érmes: a 2023-ban ezüstig jutó Szabó Anna Czifrik Tündével harcolta ki a főtáblás szereplést, így az idén a Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe is bejutó játékos szombaton a homokon bizonyíthat, míg a 2019-ben bronzig jutó Réthelyi Zsófia ezúttal húgával, Orsolyával vette sikerrel a selejtezőt. Rajtuk kívül két korábbi teremben utánpótlás-válogatott, Jámbor Cecília és Kállai Laura, valamint a rutinos Soós Brigitta és párja, Pavlovics Zsófia szerepel még a 12 kiemelt mellett a főtábla küzdelmeiben.

Apropó, Szabó: a nők versenyében szombaton nem kevesebb mint hat olyan versenyző lép majd homokra a forróságban, akik erre a vezetéknévre hallgatnak: Szabó Anna mellett a korábban ugyancsak ob-ezüstig jutó Szabó Dorottya és Szabó Adrienn – igaz, ő már férjezett nevén, Posztós-Szabóként szerepel –, a 2024-ben negyedik Szabó Luca, valamint a negyedikként kiemelt Szabó Liliána és a rangsorban ötödik Szabó Izabella is.