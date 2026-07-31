Szombati sportműsor: Honvéd–MTK az NB I-ben

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

2. FORDULÓ

19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

2. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

19.00: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

19.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

MOL MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELET

16.00: FC Hatvan–Lőrinci VSC

16.30: Sényő FC–Nagyecsed RSE

16.30: Maklár SE–Emődi ÁIDSE

16.30: Silver Tüzép Karancslapujtő–Vizslási SE

16.30: Debreceni EAC–Eger SE

16.30: Kabai Meteorit SE–Salgótarjáni BTC

16.30: Vác VLSE–Mátészalkai MTK

16.30: Balmazújváros FC–Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát

16.30: Hajdúsámson–Ózd-Sajóvölgye

16.30: Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.30: Jéke FC–Nagybátonyi Bányász SC

16.30: Bőcs KSC–Tiszafüredi VSE

16.30: Monostorpályi SE–Tarpa SC

ÉSZAKNYUGAT

16.30: Sárvár FC–Sárisáp BSE

16.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya

16.30: Tihanyi FC–Haladás FC

16.30: Tarr Andráshida SC–Hévíz SK

16.30: Mezőörs KSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.30: Balatonfüredi USC–Magnetic Andráshida TE

16.30: Úrkúti SK–Körmendi FC

16.30: Vasvár VSE–Balatonfüredi FC

16.30: Tatai AC–Lébény SE

16.30: DAC Nádorváros 1912 SE–Bicskei TE

16.30: Koppánymonostor SE–Komáromi VSE

DÉLKELET

Tiszaföldvári SE–ESMTK – elmarad (játék nélkül 0–3)

16.30: Dunavarsányi TE–Sándorfalvi KSE

16.30: Makó FC–Meton-FC Dabas SE

16.30: Pilisi LK–BKV Előre

16.30: Kalocsa FC–Felsőpakony KSE

16.30: Ceglédi VSE–Gödöllői SK

16.30: Dévaványai SE–Gyulai Termál FC

16.30: Lajosmizsei VLC–Harta SE

16.30: Hódmezővásárhelyi FC–Szolnoki MÁV FC

16.30: Szabadkikötő SE–Szajol KLK

16.30: Jamina SE–Monor SE

16.30: Törökszentmiklós FC–Dunaharaszti MTK

16.45: Flotta 2001 SE–Szegedi VSE

DÉLNYUGAT

11.00: Balatonlellei SE–BFC Siófok

16.00: Szepetnek SE–Csepel SC

16.00: Ercsi Kinizsi SE–Pécsi MFC

16.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC

16.30: Dombóvári FC–ReBase Majosi SE

16.30: Faddi SE–TFSE-Budapest

16.30: Nagyatádi FC–Balatoni Vasas SE

16.30: Sport36 Komlói Bányász–Sárbogárd SE

16.30: Dunaújváros FC–Érdi VSE

16.30: Mágocs VSK–43. sz. Építők SK

16.30: Kaposfüred–Nagykozár KSE

16.30: Bajai LC–FC Főnix

16.30: Iváncsa KSE–Budafoki MTE

16.30: Bátaszék SE–Kaposvári Rákóczi FC

16.30: Ikoba Beton Zsámbék–Csepel FC USE

16.30: Marcali VFC–III. Ker. TVE

KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

11.45: Chelsea (angol)–Tottenham Hotspur (angol) (Tv: Match4)

12.00: FC Tokio (japán)–Borussia Dortmund (német)

13.30: Manchester City (angol)–Internazionale (olasz) (Tv: Arena4)

15.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)

15.00: Cardiff City (walesi)–Roma (olasz)

16.00: VfB Stuttgart (német)–Paris FC (francia)

18.00: Real Madrid (spanyol)–Fiorentina (olasz)

20.00: Girona (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Arena4)

20.00: Real Betis (spanyol)–Almería (spanyol)

SKÓT BAJNOKSÁG

16.00: Falkirk–St. Mirren (Tv: Match4)

18.30: Aberdeen–Hearts (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

11.45: terepfutás, Golden Trail World Series, Pitztal (Tv: Eurosport2)

20.00: nemzetközösségi játékok, Glasgow, 6. nap (Tv: Eurosport1)

EVEZÉS

Európa-bajnokság, Varese

9.00: elődöntők, döntők

Magyar érdekeltségű futamok. 9.05: női egypár C-döntő (Gadányi Zoltána). 10.17: férfi egypár elődöntő (Pétervári-Molnár Bendegúz)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Rocket Mortgage Classic, Detroit, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

11.13: Donostia San Sebastian Klasikoa (San Sebastián–San Sebastián, 221.2 km)

14.35: Tour de France, nők, 1. szakasz (Tv: M4 Sport, 15.45-től Eurosport1 is)

KÉZILABDA

U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

CSOPORTKÖR

13.00: Magyarország–Svédország (Tv: M4 Sport)

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

CSOPORTKÖR

12.00: Lengyelország–Dánia (Tv: Sport1)

14.30: Izland–Svájc (Tv: Sport1)

17.00: Szlovénia–Franciaország (Tv: Sport1)

19.30: Montenegró–Magyarország (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

21.00: Phoenix Mercury–New York Liberty (Tv: Sport2)

LÓSPORT

16.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

STRANDRÖPLABDA

Országos bajnokság, Tata

9.00: főtábla

SZABADIDŐSPORT

7.00: 44. Lidl Balaton-átúszás, Révfülöp

SZNÚKER

SANGHAJ MASTERS

ELŐDÖNTŐ

8.00: Kyren Wilson–Csao Hszin-tung (Tv: Eurosport1)

14.00: Kyren Wilson–Csao Hszin-tung (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP-torna, Washington

Vasárnap, 0.30 és 3.00: elődöntő (Tv: Max4)

TRIATLON

Sprint Európa-bajnokság, Elblag

12.30: vegyes váltó

ÚSZÁS

Vizes Európa-bajnokság, Párizs

12.00: műugrás, férfi 1 m, selejtező

16.00: műúszás, vegyes páros, szabadprogram, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+)

18.00: műúszás, női páros, szabadprogram, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+)

20.00: műugrás, női szinkrontoronyugrás, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+)

21.30: műugrás, férfi 1 m, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Mi történt veled, Erik Lamela?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balog Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Vendég: Waltner Róbert, korábbi válogatott futballista

16.00: Franco Baresire emlékezünk

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Értékesítené a tornák jogait a FIFA

19.30: Közvetítés a Kispest-Honvéd–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval