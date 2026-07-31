Szombati sportműsor: Honvéd–MTK az NB I-ben
AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
2. FORDULÓ
19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
2. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!
17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
19.00: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
19.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
MOL MAGYAR KUPA
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELET
16.00: FC Hatvan–Lőrinci VSC
16.30: Sényő FC–Nagyecsed RSE
16.30: Maklár SE–Emődi ÁIDSE
16.30: Silver Tüzép Karancslapujtő–Vizslási SE
16.30: Debreceni EAC–Eger SE
16.30: Kabai Meteorit SE–Salgótarjáni BTC
16.30: Vác VLSE–Mátészalkai MTK
16.30: Balmazújváros FC–Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát
16.30: Hajdúsámson–Ózd-Sajóvölgye
16.30: Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.30: Jéke FC–Nagybátonyi Bányász SC
16.30: Bőcs KSC–Tiszafüredi VSE
16.30: Monostorpályi SE–Tarpa SC
ÉSZAKNYUGAT
16.30: Sárvár FC–Sárisáp BSE
16.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya
16.30: Tihanyi FC–Haladás FC
16.30: Tarr Andráshida SC–Hévíz SK
16.30: Mezőörs KSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.30: Balatonfüredi USC–Magnetic Andráshida TE
16.30: Úrkúti SK–Körmendi FC
16.30: Vasvár VSE–Balatonfüredi FC
16.30: Tatai AC–Lébény SE
16.30: DAC Nádorváros 1912 SE–Bicskei TE
16.30: Koppánymonostor SE–Komáromi VSE
DÉLKELET
Tiszaföldvári SE–ESMTK – elmarad (játék nélkül 0–3)
16.30: Dunavarsányi TE–Sándorfalvi KSE
16.30: Makó FC–Meton-FC Dabas SE
16.30: Pilisi LK–BKV Előre
16.30: Kalocsa FC–Felsőpakony KSE
16.30: Ceglédi VSE–Gödöllői SK
16.30: Dévaványai SE–Gyulai Termál FC
16.30: Lajosmizsei VLC–Harta SE
16.30: Hódmezővásárhelyi FC–Szolnoki MÁV FC
16.30: Szabadkikötő SE–Szajol KLK
16.30: Jamina SE–Monor SE
16.30: Törökszentmiklós FC–Dunaharaszti MTK
16.45: Flotta 2001 SE–Szegedi VSE
DÉLNYUGAT
11.00: Balatonlellei SE–BFC Siófok
16.00: Szepetnek SE–Csepel SC
16.00: Ercsi Kinizsi SE–Pécsi MFC
16.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC
16.30: Dombóvári FC–ReBase Majosi SE
16.30: Faddi SE–TFSE-Budapest
16.30: Nagyatádi FC–Balatoni Vasas SE
16.30: Sport36 Komlói Bányász–Sárbogárd SE
16.30: Dunaújváros FC–Érdi VSE
16.30: Mágocs VSK–43. sz. Építők SK
16.30: Kaposfüred–Nagykozár KSE
16.30: Bajai LC–FC Főnix
16.30: Iváncsa KSE–Budafoki MTE
16.30: Bátaszék SE–Kaposvári Rákóczi FC
16.30: Ikoba Beton Zsámbék–Csepel FC USE
16.30: Marcali VFC–III. Ker. TVE
KIEMELT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
11.45: Chelsea (angol)–Tottenham Hotspur (angol) (Tv: Match4)
12.00: FC Tokio (japán)–Borussia Dortmund (német)
13.30: Manchester City (angol)–Internazionale (olasz) (Tv: Arena4)
15.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)
15.00: Cardiff City (walesi)–Roma (olasz)
16.00: VfB Stuttgart (német)–Paris FC (francia)
18.00: Real Madrid (spanyol)–Fiorentina (olasz)
20.00: Girona (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Arena4)
20.00: Real Betis (spanyol)–Almería (spanyol)
SKÓT BAJNOKSÁG
16.00: Falkirk–St. Mirren (Tv: Match4)
18.30: Aberdeen–Hearts (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
11.45: terepfutás, Golden Trail World Series, Pitztal (Tv: Eurosport2)
20.00: nemzetközösségi játékok, Glasgow, 6. nap (Tv: Eurosport1)
EVEZÉS
Európa-bajnokság, Varese
9.00: elődöntők, döntők
Magyar érdekeltségű futamok. 9.05: női egypár C-döntő (Gadányi Zoltána). 10.17: férfi egypár elődöntő (Pétervári-Molnár Bendegúz)
GOLF
PGA TOUR
19.00: Rocket Mortgage Classic, Detroit, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
11.13: Donostia San Sebastian Klasikoa (San Sebastián–San Sebastián, 221.2 km)
14.35: Tour de France, nők, 1. szakasz (Tv: M4 Sport, 15.45-től Eurosport1 is)
KÉZILABDA
U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA
CSOPORTKÖR
13.00: Magyarország–Svédország (Tv: M4 Sport)
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
CSOPORTKÖR
12.00: Lengyelország–Dánia (Tv: Sport1)
14.30: Izland–Svájc (Tv: Sport1)
17.00: Szlovénia–Franciaország (Tv: Sport1)
19.30: Montenegró–Magyarország (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Phoenix Mercury–New York Liberty (Tv: Sport2)
LÓSPORT
16.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
STRANDRÖPLABDA
Országos bajnokság, Tata
9.00: főtábla
SZABADIDŐSPORT
7.00: 44. Lidl Balaton-átúszás, Révfülöp
SZNÚKER
SANGHAJ MASTERS
ELŐDÖNTŐ
8.00: Kyren Wilson–Csao Hszin-tung (Tv: Eurosport1)
14.00: Kyren Wilson–Csao Hszin-tung (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP-torna, Washington
Vasárnap, 0.30 és 3.00: elődöntő (Tv: Max4)
TRIATLON
Sprint Európa-bajnokság, Elblag
12.30: vegyes váltó
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs
12.00: műugrás, férfi 1 m, selejtező
16.00: műúszás, vegyes páros, szabadprogram, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+)
18.00: műúszás, női páros, szabadprogram, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+)
20.00: műugrás, női szinkrontoronyugrás, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+)
21.30: műugrás, férfi 1 m, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Mi történt veled, Erik Lamela?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balog Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Vendég: Waltner Róbert, korábbi válogatott futballista
16.00: Franco Baresire emlékezünk
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Értékesítené a tornák jogait a FIFA
19.30: Közvetítés a Kispest-Honvéd–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval