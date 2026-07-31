Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Puskás Akadémia–Kisvárda 0–2

Triatlon: a 22 éves Hóbor Zalán két éremmel gazdagodott Elblagban

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
• Elblag
2026.07.31. 21:04
null
Hóbor Zalán: bravúros szereplés!
Címkék
Európa-bajnokság triatlon Hóbor Zalán Elblag
Az elblagi Európa-bajnokság pénteki napján a magyar triatlonosok közül Hóbor Zalán zárt a legelőkelőbb pozícióban, a férfiak között fantasztikus bronzérmet nyert – ráadásul kettőt is, egyet a felnőttek között, egyet a saját korosztályában.

Huszonhét órán belül hat futamot láthatunk az észak-lengyelországi Elblagban péntek délelőtt tíz és szombat délután egy óra között. Rögtön a nyitó versenyen, a junior lányok között öt magyarnak szurkolhattunk, közülük a 17 éves Kropkó Jázmin szerepelt a legjobban, aki másodikként jött ki a vízből, majd a kis híján egy kilométer hosszú, kockaköves bringapályán sem szakadt le. Futásban a nála idősebb riválisaival is jól tartotta a lépést és a 8. helyen végzett.

A junior fiúk futamára már kisütött a nap, a pontonon 70 tagú, nagy létszámú mezőny sorakozott fel. Három fiatalunk közül Kendeh-Kirchknopf Sebestyén úszott a legjobban, majd kerékpáron is végig az élmezőnyben tekert, a futásban kicsit visszacsúszott, de a 14. hellyel ő is elégedett lehetett.

Szinte egymás mellé állt fel a pontonra a női felnőtt és U23-as futam hat magyar indulója. Néhány pillanattal később látványos fejessel ugrottak be az Elblag folyóba, ahonnan Horváth Karolina és Kuttor-Bragmayer Zsanett is elsők között mászott ki a meredek rámpán. Az első körben mindketten jól helyezkedtek.

A szűk, kanyargós pálya a kétszeres olimpikon Kuttor-Bragmayernek sajnos balszerencsével párosult. A fordítókkal teli részen sajnos fékezés közben beleszálltak hátulról és elesett, a kormánya meghajlott, ezért kiállni kényszerült. Horváthnak a leszállásnál gondjai akadtak, ezért hiába lépett le először a kék szőnyegre, a depóba már a sűrűjében fordult be. A futóteljesítménye alapján így is bizakodhatott egy top tízes szereplésben, amit sikerült is megszereznie:  a 8. helyen zárt.

A nap legnagyobb sikerét az esti férfi futam hozta meg: a 22 éves Hóbor Zalán bronzérmes lett a felnőttek között. A fiatal magyarnak már az úszása is kiemelkedő volt, bringán végig az élcsoportban tekert. A futást is a legjobbak között kezdhette meg, és bárhogy ráncigálták a sort a többiek, nem adta meg magát. A célegyenesbe harmadik helyen fordult be, amit sikerült is megtartania a vonalig. Fiatal kora egy második bronzérmet is jelentett neki, mivel mindhárom felnőtt dobogós az U23-as korosztályba tartozott.

Sajnos a kerékpáros részben Soós Gergő az egyik fordítóban elesett, a lánca elszakadt, a váltója eltört, ezért kiállni kényszerült.

A hat versenyszámból szombatra már csak a két mixváltó maradt hátra. Előbb a junioroké lesz a főszerep, akik reggel kilenckor indulnak el, majd fél egykor jönnek a felnőttek. A júliusi hamburgi vb-ezüstös csapatunk, Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni és Lehmann Csongor ismét összeáll, hogy újra valami nagyot alkosson.

TRIATLON
SPRINT ÉS VÁLTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ELBLAG
FÉRFIAK
Felnőtt/U23
1. (1.) Milan Lariviere (Franciaország) 54:20 perc
2. (2.) Michael Gar (Nagy-Britannia) 54:25
3. (3.) Hóbor Zalán 54:27
…30. Dobi Gergő 55:42
Soós Gergő nem ért célba
Junior
1. Sebastian Ziekman (Luxemburg) 55:47 perc
2. Lucas Gorrill (Nagy-Britannia) 55:56
3. Jelle Kaindl (Ausztria) 56:09
…14. Kendeh-Kirchknopf Sebestyén 57:08
…37. Szűcs András 59:12
…46. Holba Zsombor 1:00:07
NŐK
Felnőtt/U23
1. Roksana Slupek (Lengyelország) 1:00:31 óra
2. Ambre Grasset (Franciaország) 1:00:46
3. Léa Houart (Franciaország) 1:00:47
…8. Horváth Karolina 1:01:30
…35. (21.) Nádas Romina 1:03:09
37. (23.) Pusztai Dóra 1:03:32
…43. (28.) Dobi Lili 1:03:57
…46. (29.) Szobácsi Laura 1:04:40
Kuttor-Bragmayer Zsanett nem ért célba
Junior
1. Anouk Danna (Svájc) 1:01:20 óra
2. Anouk Rigaud (Franciaország) 1:01:45
3. Kimey Casanova (Svájc) 1:02:25
…8. Kropkó Jázmin 1:03:38
…21. Szász Csenge 1:04:54
…30. Miszlai Míra 1:05:40
…33. Fabók Eszter 1:05:51
…46. Geri Alíz 1:08:1

 

Európa-bajnokság triatlon Hóbor Zalán Elblag
Legfrissebb hírek

Erős magyar triatloncsapat a lengyelországi Eb-n is

Egyéb egyéni
Tegnap, 21:45

Lehmann Csongor bronzérmes a triatlon vb-sorozat londoni állomásán

Egyéb egyéni
2026.07.25. 20:11

Szalai Fanni a Hungaroringen tudta meg, hogy Red Bull-sportoló lett

Egyéb egyéni
2026.07.24. 12:15

Triatlon: Kropkó Jázmin aranyérmes a junior aquatlon Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.18. 18:49

Gyász: elhunyt a triatlonklasszis Flander Márton

Egyéb egyéni
2026.07.14. 11:27

Triatlon: a kirakós minden darabja a helyére került Hamburgban

Egyéb egyéni
2026.07.13. 18:53

Triatlon: sporttörténelmi vb-ezüstérem Hamburgban!

Egyéb egyéni
2026.07.12. 19:08

Mocsári Bence 4. lett a paratriatlonosok vb-sorozatában

Egyéb egyéni
2026.07.12. 17:16