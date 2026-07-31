Triatlon: a 22 éves Hóbor Zalán két éremmel gazdagodott Elblagban

Huszonhét órán belül hat futamot láthatunk az észak-lengyelországi Elblagban péntek délelőtt tíz és szombat délután egy óra között. Rögtön a nyitó versenyen, a junior lányok között öt magyarnak szurkolhattunk, közülük a 17 éves Kropkó Jázmin szerepelt a legjobban, aki másodikként jött ki a vízből, majd a kis híján egy kilométer hosszú, kockaköves bringapályán sem szakadt le. Futásban a nála idősebb riválisaival is jól tartotta a lépést és a 8. helyen végzett.

A junior fiúk futamára már kisütött a nap, a pontonon 70 tagú, nagy létszámú mezőny sorakozott fel. Három fiatalunk közül Kendeh-Kirchknopf Sebestyén úszott a legjobban, majd kerékpáron is végig az élmezőnyben tekert, a futásban kicsit visszacsúszott, de a 14. hellyel ő is elégedett lehetett.

Szinte egymás mellé állt fel a pontonra a női felnőtt és U23-as futam hat magyar indulója. Néhány pillanattal később látványos fejessel ugrottak be az Elblag folyóba, ahonnan Horváth Karolina és Kuttor-Bragmayer Zsanett is elsők között mászott ki a meredek rámpán. Az első körben mindketten jól helyezkedtek.

A szűk, kanyargós pálya a kétszeres olimpikon Kuttor-Bragmayernek sajnos balszerencsével párosult. A fordítókkal teli részen sajnos fékezés közben beleszálltak hátulról és elesett, a kormánya meghajlott, ezért kiállni kényszerült. Horváthnak a leszállásnál gondjai akadtak, ezért hiába lépett le először a kék szőnyegre, a depóba már a sűrűjében fordult be. A futóteljesítménye alapján így is bizakodhatott egy top tízes szereplésben, amit sikerült is megszereznie: a 8. helyen zárt.

A nap legnagyobb sikerét az esti férfi futam hozta meg: a 22 éves Hóbor Zalán bronzérmes lett a felnőttek között. A fiatal magyarnak már az úszása is kiemelkedő volt, bringán végig az élcsoportban tekert. A futást is a legjobbak között kezdhette meg, és bárhogy ráncigálták a sort a többiek, nem adta meg magát. A célegyenesbe harmadik helyen fordult be, amit sikerült is megtartania a vonalig. Fiatal kora egy második bronzérmet is jelentett neki, mivel mindhárom felnőtt dobogós az U23-as korosztályba tartozott.

Sajnos a kerékpáros részben Soós Gergő az egyik fordítóban elesett, a lánca elszakadt, a váltója eltört, ezért kiállni kényszerült.

A hat versenyszámból szombatra már csak a két mixváltó maradt hátra. Előbb a junioroké lesz a főszerep, akik reggel kilenckor indulnak el, majd fél egykor jönnek a felnőttek. A júliusi hamburgi vb-ezüstös csapatunk, Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni és Lehmann Csongor ismét összeáll, hogy újra valami nagyot alkosson.

TRIATLON

SPRINT ÉS VÁLTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ELBLAG

FÉRFIAK

Felnőtt/U23

1. (1.) Milan Lariviere (Franciaország) 54:20 perc

2. (2.) Michael Gar (Nagy-Britannia) 54:25

3. (3.) Hóbor Zalán 54:27

…30. Dobi Gergő 55:42

Soós Gergő nem ért célba

Junior

1. Sebastian Ziekman (Luxemburg) 55:47 perc

2. Lucas Gorrill (Nagy-Britannia) 55:56

3. Jelle Kaindl (Ausztria) 56:09

…14. Kendeh-Kirchknopf Sebestyén 57:08

…37. Szűcs András 59:12

…46. Holba Zsombor 1:00:07

NŐK

Felnőtt/U23

1. Roksana Slupek (Lengyelország) 1:00:31 óra

2. Ambre Grasset (Franciaország) 1:00:46

3. Léa Houart (Franciaország) 1:00:47

…8. Horváth Karolina 1:01:30

…35. (21.) Nádas Romina 1:03:09

37. (23.) Pusztai Dóra 1:03:32

…43. (28.) Dobi Lili 1:03:57

…46. (29.) Szobácsi Laura 1:04:40

Kuttor-Bragmayer Zsanett nem ért célba

Junior

1. Anouk Danna (Svájc) 1:01:20 óra

2. Anouk Rigaud (Franciaország) 1:01:45

3. Kimey Casanova (Svájc) 1:02:25

…8. Kropkó Jázmin 1:03:38

…21. Szász Csenge 1:04:54

…30. Miszlai Míra 1:05:40

…33. Fabók Eszter 1:05:51

…46. Geri Alíz 1:08:1