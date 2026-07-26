Bondár Anna kikapott a hamburgi tenisztorna döntőjében

A világranglistán 97. – korábban az 50. helyen is megfordult – magyar játékosnak kellemes emlékei lehettek a német kikötővárosból, mivel tavaly döntőt vívott, 2024-ben pedig – amikor még challenger kategóriájú verseny volt – diadalmaskodott ott.

Az eső miatt fedett pályán rendezett fináléban a hazai közönség előtt szereplő, ötödik kiemelt Tamara Korpatsch (81.) állt a háló túloldalán, aki 2023-ban megnyerte a kolozsvári tornát, idén februárban pedig a döntőig jutott Ostravában, és eddigi legjobbja a 71. hely volt. Az előjelek egyértelműen a 31 éves ellenfél mellett szóltak, aki alig egy órát töltött a pályán a szombati elődöntőben, mivel 6:1, 2:0-s vezetésénél az egyiptomi Madzsar Serif sérülés miatt feladta a meccset, míg a 29 éves magyar három és fél órát küszködött az örmény Jelina Avaneszjannal úgy, hogy három mérkőzéslabdát hárítva csikarta ki a győzelmet.

Az is Korpatsch sikerét ígérte, hogy korábbi négy találkozójuk közül mindahányszor ő diadalmaskodott, ráadásul kétszer az – azóta megszűnt – budapesti tornán.

Az ötödik csatát is a rivális kezdte jobban, 3:0-ra elhúzott, majd fogadóként volt labdája az 5:1-hez is, de a szeghalmi születésű teniszező nem hagyta magát, és néhány fantasztikus tenyeres nyerővel felzárkózott 4:3-ra. Kiegyenlítenie azonban nem sikerült, mert a német megint brékelt, majd könnyedén kiszerválta a szettet, amely 40 percig tartott.

A folytatásban mindketten hárítottak bréklabdát 2:2-ig, akkor azonban Bondár néhány hibája megbosszulta magát, és az ellenfél 4:2-re ellépett. A szülővárosában versenyző Korpatsch 5:3-nál már csak egy gémre volt a sikertől, s végül fogadóként zárta le a meccset, amely 1 óra 27 percig tartott.

Bondárnak így tovább kell várnia első WTA-serlegére, magyar női teniszező pedig legutóbb 2018-ban ünnepelhetett tornagyőzelmet, amikor Babos Tímea nem talált legyőzőre Tajvanon.

HAMBURGI TENISZTORNA (246 ezer euró összdíjazás, salak)

DÖNTŐ

Tamara Korpatsch (német, 5.)–Bondár Anna (4.) 6:3, 6:3