Hamburgi tenisztorna: Bondár Anna idén is elődöntős

Bejutott a legjobb négy közé a WTA 250-es hamburgi salakpályás tenisztornán Bondár Anna. A világranglistán 97., negyedik helyen kiemelt magyar játékos a pénteki negyeddöntőben az örmény Alina Csarajevával (117.) csapott össze, s bár mindjárt az első játékban elvesztette az adogatását, a folytatásban javított és sorozatban hat gémet nyerve 35 perc alatt besöpörte az első játszmát.

A második szettben továbbra is Bondár volt fölényben, ellenfele 0:2 után nyerte az első játékot, majd innen fej fej mellett haladtak. A magyar teniszező 4:3-as vezetésénél Csarajeva brékelt, és hozta a saját szerváját, így Bondárnak 4:5-nél, majd 5:6-nál is a játszmában maradásért kellett adogatnia. Miután mind a kétszer sikerrel járt, jöhetett a rövidítés, amelyben szinte végig ő vezetett, és már az első meccslabdáját kihasználva lezárta az 1 óra 50 perces találkozót. Bondárra az első helyen kiemelt ukrán Olekszandra Olijnikova (45.) és az örmény Elina Avaneszjan (208.) párharcának továbbjutója vár az elődöntőben.

ATP 250-ES TENISZTORNA, HAMBURG (246 000 euró, salak)

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Bondár Anna (4.)–Alina Csarajeva (örmény) 6:1, 7:6 (7–3)