Az MLSZ módosította a hétvégi NB I-es és NB II-es mérkőzések időpontjait
Az MLSZ döntése alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra.
Ha a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-eseményt elhalasztják. A módosítások során az MLSZ egyeztet az érintett sportszervezetekkel, valamint a televíziós közvetítéssel érintett mérkőzések esetében a médiaszolgáltatóval is.
Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, így elkerülhető legyen a stadionok villanyvilágításának használata, és jelentősen csökkenjen a sportlétesítmények energiafelhasználása.
A kezdési időpont változásával érintett mérkőzésekről és a tényleges időpontról a sportszervezetekkel történt egyeztetés után haladéktalanul tájékoztatja a közvéleményt a szövetség. Az MLSZ egységesen javasolt kezdési időpontja: 17.30.
A SZOMBATI FUTBALLMŰSOR
NB I
2. FORDULÓ
17.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
2. FORDULÓ
17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.30: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n! – ELMARAD
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n! – ELMARAD
17.30: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n! – ELMARAD
17.30: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
MOL MAGYAR KUPA
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELET
16.00: FC Hatvan–Lőrinci VSC
16.30: Sényő FC–Nagyecsed RSE
16.30: Maklár SE–Emődi ÁIDSE
16.30: Silver Tüzép Karancslapujtő–Vizslási SE
16.30: Debreceni EAC–Eger SE
16.30: Kabai Meteorit SE–Salgótarjáni BTC
16.30: Vác VLSE–Mátészalkai MTK
16.30: Balmazújváros FC–Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát
16.30: Hajdúsámson–Ózd-Sajóvölgye
16.30: Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.30: Jéke FC–Nagybátonyi Bányász SC
16.30: Bőcs KSC–Tiszafüredi VSE
16.30: Monostorpályi SE–Tarpa SC
ÉSZAKNYUGAT
16.30: Sárvár FC–Sárisáp BSE
16.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya
16.30: Tihanyi FC–Haladás FC
16.30: Tarr Andráshida SC–Hévíz SK
16.30: Mezőörs KSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.30: Balatonfüredi USC–Magnetic Andráshida TE
16.30: Úrkúti SK–Körmendi FC
16.30: Vasvár VSE–Balatonfüredi FC
16.30: Tatai AC–Lébény SE
16.30: DAC Nádorváros 1912 SE–Bicskei TE
16.30: Koppánymonostor SE–Komáromi VSE
DÉLKELET
Tiszaföldvári SE–ESMTK – elmarad (játék nélkül 0–3)
16.30: Dunavarsányi TE–Sándorfalvi KSE
16.30: Makó FC–Meton-FC Dabas SE
16.30: Pilisi LK–BKV Előre
16.30: Kalocsa FC–Felsőpakony KSE
16.30: Ceglédi VSE–Gödöllői SK
16.30: Dévaványai SE–Gyulai Termál FC
16.30: Lajosmizsei VLC–Harta SE
16.30: Hódmezővásárhelyi FC–Szolnoki MÁV FC
16.30: Szabadkikötő SE–Szajol KLK
16.30: Jamina SE–Monor SE
16.30: Törökszentmiklós FC–Dunaharaszti MTK
16.45: Flotta 2001 SE–Szegedi VSE
DÉLNYUGAT
11.00: Balatonlellei SE–BFC Siófok
16.00: Szepetnek SE–Csepel SC
16.00: Ercsi Kinizsi SE–Pécsi MFC
16.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC
16.30: Dombóvári FC–ReBase Majosi SE
16.30: Faddi SE–TFSE-Budapest
16.30: Nagyatádi FC–Balatoni Vasas SE
16.30: Sport36 Komlói Bányász–Sárbogárd SE
16.30: Dunaújváros FC–Érdi VSE
16.30: Mágocs VSK–43. sz. Építők SK
16.30: Kaposfüred–Nagykozár KSE
16.30: Bajai LC–FC Főnix
16.30: Iváncsa KSE–Budafoki MTE
16.30: Bátaszék SE–Kaposvári Rákóczi FC
16.30: Ikoba Beton Zsámbék–Csepel FC USE
16.30: Marcali VFC–III. Ker. TVE
A VASÁRNAPI FUTBALLMŰSOR
NB I
2. FORDULÓ
15.30: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: ?) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: ?) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
2. FORDULÓ
17.30: Karcagi SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.30: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
MOL MAGYAR KUPA
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELET
16.30: Gyulaháza KSE– Újdombrád SE
16.30: Edelény-Borsodszer–BTE Felsőzsolcsa
16.30: Ibrány SE–Putnok FC
16.30: Albidok FC-Kartal–Bélkő-SE Bélapátfalva
17.00: Gesztelyi FC–Cigánd SE
ÉSZAKNYUGAT
16.00: Telekes Medosz SE–Móri SE
16.00: Hárskút SE–Kapuvári SE
16.00: Bágyogszovát SE–Dorogi Bányász FC
16.30: Gérce Vásármiske KSE–Ugod SE
16.30: Tát SE–VSC 2015 Veszprém
16.30: Bőnyi SE–Schott Lukácsháza SE
16.30: Zalaszentgróti FC–FC Sopron
DÉLKELET
16.00: Ikarus VSE–Kondorosi TE
16.00: Jászalsószentgyörgy KSE–Pénzügyőr SE
16.30: Mezőmegyer SE–Békéscsaba 1912 Előre
16.30: Kiskundorozsma KSK–Jánoshalmi SE
DÉLNYUGAT
16.30: Csór Truck-Trailer FC–Budaörs
16.30: Villányi TC–Bölcskei SE