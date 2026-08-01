Az MLSZ módosította a hétvégi NB I-es és NB II-es mérkőzések időpontjait

Az MLSZ döntése alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra.

Ha a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-eseményt elhalasztják. A módosítások során az MLSZ egyeztet az érintett sportszervezetekkel, valamint a televíziós közvetítéssel érintett mérkőzések esetében a médiaszolgáltatóval is.

Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, így elkerülhető legyen a stadionok villanyvilágításának használata, és jelentősen csökkenjen a sportlétesítmények energiafelhasználása.

A kezdési időpont változásával érintett mérkőzésekről és a tényleges időpontról a sportszervezetekkel történt egyeztetés után haladéktalanul tájékoztatja a közvéleményt a szövetség. Az MLSZ egységesen javasolt kezdési időpontja: 17.30.

A SZOMBATI FUTBALLMŰSOR

NB I

2. FORDULÓ

17.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

2. FORDULÓ

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n! – ELMARAD

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n! – ELMARAD

17.30: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n! – ELMARAD

17.30: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

MOL MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELET

16.00: FC Hatvan–Lőrinci VSC

16.30: Sényő FC–Nagyecsed RSE

16.30: Maklár SE–Emődi ÁIDSE

16.30: Silver Tüzép Karancslapujtő–Vizslási SE

16.30: Debreceni EAC–Eger SE

16.30: Kabai Meteorit SE–Salgótarjáni BTC

16.30: Vác VLSE–Mátészalkai MTK

16.30: Balmazújváros FC–Tiszabábolna-Termálfürdő Mezőcsát

16.30: Hajdúsámson–Ózd-Sajóvölgye

16.30: Füzesabony SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.30: Jéke FC–Nagybátonyi Bányász SC

16.30: Bőcs KSC–Tiszafüredi VSE

16.30: Monostorpályi SE–Tarpa SC

ÉSZAKNYUGAT

16.30: Sárvár FC–Sárisáp BSE

16.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya

16.30: Tihanyi FC–Haladás FC

16.30: Tarr Andráshida SC–Hévíz SK

16.30: Mezőörs KSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.30: Balatonfüredi USC–Magnetic Andráshida TE

16.30: Úrkúti SK–Körmendi FC

16.30: Vasvár VSE–Balatonfüredi FC

16.30: Tatai AC–Lébény SE

16.30: DAC Nádorváros 1912 SE–Bicskei TE

16.30: Koppánymonostor SE–Komáromi VSE

DÉLKELET

Tiszaföldvári SE–ESMTK – elmarad (játék nélkül 0–3)

16.30: Dunavarsányi TE–Sándorfalvi KSE

16.30: Makó FC–Meton-FC Dabas SE

16.30: Pilisi LK–BKV Előre

16.30: Kalocsa FC–Felsőpakony KSE

16.30: Ceglédi VSE–Gödöllői SK

16.30: Dévaványai SE–Gyulai Termál FC

16.30: Lajosmizsei VLC–Harta SE

16.30: Hódmezővásárhelyi FC–Szolnoki MÁV FC

16.30: Szabadkikötő SE–Szajol KLK

16.30: Jamina SE–Monor SE

16.30: Törökszentmiklós FC–Dunaharaszti MTK

16.45: Flotta 2001 SE–Szegedi VSE

DÉLNYUGAT

11.00: Balatonlellei SE–BFC Siófok

16.00: Szepetnek SE–Csepel SC

16.00: Ercsi Kinizsi SE–Pécsi MFC

16.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC

16.30: Dombóvári FC–ReBase Majosi SE

16.30: Faddi SE–TFSE-Budapest

16.30: Nagyatádi FC–Balatoni Vasas SE

16.30: Sport36 Komlói Bányász–Sárbogárd SE

16.30: Dunaújváros FC–Érdi VSE

16.30: Mágocs VSK–43. sz. Építők SK

16.30: Kaposfüred–Nagykozár KSE

16.30: Bajai LC–FC Főnix

16.30: Iváncsa KSE–Budafoki MTE

16.30: Bátaszék SE–Kaposvári Rákóczi FC

16.30: Ikoba Beton Zsámbék–Csepel FC USE

16.30: Marcali VFC–III. Ker. TVE

A VASÁRNAPI FUTBALLMŰSOR

NB I

2. FORDULÓ

15.30: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: ?) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Ferencvárosi TC–Vasas FC (Tv: ?) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

2. FORDULÓ

17.30: Karcagi SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.30: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

MOL MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELET

16.30: Gyulaháza KSE– Újdombrád SE

16.30: Edelény-Borsodszer–BTE Felsőzsolcsa

16.30: Ibrány SE–Putnok FC

16.30: Albidok FC-Kartal–Bélkő-SE Bélapátfalva

17.00: Gesztelyi FC–Cigánd SE

ÉSZAKNYUGAT

16.00: Telekes Medosz SE–Móri SE

16.00: Hárskút SE–Kapuvári SE

16.00: Bágyogszovát SE–Dorogi Bányász FC

16.30: Gérce Vásármiske KSE–Ugod SE

16.30: Tát SE–VSC 2015 Veszprém

16.30: Bőnyi SE–Schott Lukácsháza SE

16.30: Zalaszentgróti FC–FC Sopron

DÉLKELET

16.00: Ikarus VSE–Kondorosi TE

16.00: Jászalsószentgyörgy KSE–Pénzügyőr SE

16.30: Mezőmegyer SE–Békéscsaba 1912 Előre

16.30: Kiskundorozsma KSK–Jánoshalmi SE

DÉLNYUGAT

16.30: Csór Truck-Trailer FC–Budaörs

16.30: Villányi TC–Bölcskei SE