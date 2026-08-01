Nemzeti Sportrádió

Sötét fellegek Győrben, összetűzött az edző és a csapatkapitány; Sowunmi Thomas a rangadón még arany nyakláncot is talált a fűben

SZ. M.SZ. M.
2026.08.01. 23:58
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Nem elég, hogy eddig nem megy a játék a bajnoki címvédő ETO FC Győrnek ebben az idényben, az öltözőben sem túl jó a hangulat, a hírek szerint Efraín Juárez vezetőedző, illetve a csapatkapitány, Vitális Milán pattanásig feszült vitát folytatott a csütörtöki Konferencialiga-mérkőzés után. Bobory Balázs háttéranyaga

Birminghamben játszott felkészülési mérkőzést a Barcelona, amelyben Wojciech Szczesnyt váltva Yaakobishvili Áron is pályára lépett. A magyar játékos először állt a Barcelona kapujában, s mindjárt két tizenegyest is kivédett! Nagy Zsolt beszámolója

Sowunmi Thomas a rangadón még arany nyakláncot is talált a fűben. A Ferencváros a Paks elleni vereség után a Vasas ellen javítana, ám az angyalföldiek az ETO FC elleni bravúros pontszerzést követően a Fradi-pályán is meglepetést szereznének – Sowunmi Thomas játékosként mindkét csapatban megfordult, Judi Ádám vele beszélgetett a vasárnapi FTC–Vasas találkozó előtt

A 48 csapatos vb igazságtalansága: Európának 20-21 hely járna! Minden korábbinál több csapat, mérkőzés, gól és néző: a 2026-os világbajnokság üzleti és látogatottsági szempontból rekordokat döntött. A torna lebonyolítása azonban olyan sportszakmai kérdéseket vetett fel, amelyeket nem fedhet el a telt ház és a látványos góltermés. Csató László, a HUN-REN SZTAKI tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója segítségével megvizsgáltuk, mit nyert és mit veszített a futball a 48 csapatos formátummal. Borbola Bence írása

Varga Zsolt: Bízom benne, hogy egy újabb döntőben segít a tapasztalatunk. Az egymást követő három finálé stabilitást ad a csapatnak, de Varga Zsolt szerint nagyon fontos a realitások talaján mozogni – rámutatott, a hazai világbajnokságon sem lesz egyszerűbb döntőbe jutni, mint eddig. Szeleczki Róbert interjúja

Jesper Jensen: Erősebbek leszünk az új idényben. A második ferencvárosi évét megkezdő dán tréner szerint a következő kiírásban a hőn áhított Bajnokok Ligája-négyes döntőhöz is közelebb lesznek. A Fradi női kézilabdacsapatának edzőjével Papp Bálint beszélgetett

Európa-bajnok a magyar mixváltó! A Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni, Lehmann Csongor összetételű magyar mixváltó fantasztikus teljesítménnyel megnyerte az elblagi Európa-bajnokságot. Szendrei Zoltán helyszíni tudósítása

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