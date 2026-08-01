Nemzeti Sportrádió

A címvédő Moritz Linus Wesemann nyerte a férfi műugrók 1 méteres döntőjét a vizes Eb-n

2026.08.01. 23:38
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Fotó: AFP
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Moritz Linus Wesemann vizes Eb műugrás
A címvédő német Moritz Linus Wesemann nyerte a férfi műugrók 1 méteres döntőjét a párizsi vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján.

 

ÚSZÁS 
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, döntők
Műugrás, férfi 1 m
Európa-bajnok: Moritz Linus Wesemann (Németország) 431.45 pont
2. Jack Laugher (Nagy-Britannia) 418.25
3. Jordan Houlden (Nagy-Britannia) 410.30
 

 

Moritz Linus Wesemann vizes Eb műugrás
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