A címvédő Moritz Linus Wesemann nyerte a férfi műugrók 1 méteres döntőjét a vizes Eb-n

A címvédő német Moritz Linus Wesemann nyerte a férfi műugrók 1 méteres döntőjét a párizsi vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján.
ÚSZÁS
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, döntők
Műugrás, férfi 1 m
Európa-bajnok: Moritz Linus Wesemann (Németország) 431.45 pont
2. Jack Laugher (Nagy-Britannia) 418.25
3. Jordan Houlden (Nagy-Britannia) 410.30
Legfrissebb hírek
Olasz aranyérem a műugrók vegyescsapat-versenyében a vizes Eb-n
Úszás
2026.07.31. 16:25
Egy hónap múlva junior műugró Eb a Duna Arénában
Egyéb egyéni
2026.05.22. 15:11
Műugrás: tizennégy magyar érem a Hungarian Diving Openen
Egyéb egyéni
2026.03.29. 18:58
Kun Patrícia és Abay Dániel lettek az év műugrói
Egyéb egyéni
2025.12.19. 11:42