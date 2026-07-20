Nemzeti Sportrádió

Pécsi nélkül, Szoboszlaival és Kerkezzel a keretében utazik a Liverpool FC az Egyesült Államokba

2026.07.20. 18:35
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Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos utazik az Egyesült Államokba a Liverpoollal (Fotó: Getty Images)
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edzőtábor Pécsi Ármin Wrexham Szoboszlai Dominik Leeds United Sunderland Premier League FC Liverpool Kerkez Milos
A kapus Pécsi Ármin nem került be, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos viszont ott van a Liverpool FC labdarúgócsapatának keretében, amely hétfőn utazott el a gárda amerikai túrájára.

A nemrégiben szerződést hosszabbító Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos itt ott van a Liverpool FC-nek az Egyesült Államokba utazó keretében, Pécsi Ármin viszont nem tart a gárdával a tengerentúlra. A 31 fős kontingens a klub közleménye szerint két hetet tölt Amerikában, ahol három mérkőzés vár rá: szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán New Yorkban a Wrexham, négy nappal később, augusztus 2-án Chicagóban a Leeds United lesz az ellenfél.

Az utazók közül hiányoznak azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai világbajnokságon szerepeltek, mint például Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak a társakhoz.

 

 

edzőtábor Pécsi Ármin Wrexham Szoboszlai Dominik Leeds United Sunderland Premier League FC Liverpool Kerkez Milos
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