Pécsi nélkül, Szoboszlaival és Kerkezzel a keretében utazik a Liverpool FC az Egyesült Államokba

A nemrégiben szerződést hosszabbító Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos itt ott van a Liverpool FC-nek az Egyesült Államokba utazó keretében, Pécsi Ármin viszont nem tart a gárdával a tengerentúlra. A 31 fős kontingens a klub közleménye szerint két hetet tölt Amerikában, ahol három mérkőzés vár rá: szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán New Yorkban a Wrexham, négy nappal később, augusztus 2-án Chicagóban a Leeds United lesz az ellenfél.

Az utazók közül hiányoznak azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai világbajnokságon szerepeltek, mint például Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak a társakhoz.