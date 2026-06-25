A legkellemetlenebb ellenfél – a Maja Chwalinska-portré

Olyan jó lenne, ha egyszer magyar női teniszező kerülne az érdeklődés homlokterébe azzal, hogy óriási menetelést produkál egy Grand Slam-tornán. Mondjuk, mint Szávay Ágnes a 2007-es US Openen, amikor bejutott a legjobb nyolc közé, igaz, ő akkor már WTA-tornagyőztes volt. Nem úgy, mint a Roland Garroson döntőt játszó Maja Chwalinska, aki a selejtezőből indulva kilenc mérkőzést nyert meg Párizsban. A „nehézsúlyú” teniszrajongók persze róla is hallhattak korábban, volt már három 125-ös WTA-tornagyőzelme, nem számított teljesen ismeretlen játékosnak, pláne hogy nagy tehetségként tartották számon Lengyelországban, de aztán sokáig csak közeli barátnője, Iga Swiatek futott be, igaz, ő nagyon. Tízéves koruk óta ismerik egymást, a 2017-es Australian Openen döntősök voltak párosban a juniormezőnyben.

Chwalinskának rögös volt az útja az elitbe, a párizsi finálé előtt összesen két Grand Slam-főtáblás szereplése volt: négy éve Wimbledonban egy kört ment, tavaly az Australian Openen kiesett az első fordulóban. Azzal immár a világranglista 21. helyezettjeként nem kell bíbelődnie, hogy végigmenjen a kvalifikációs fordulókon Wimbledonban, merthogy kedden megkapta a szabadkártyát a főtáblára. Ezzel ő lesz a torna történetének első olyan teniszezője, aki szabadkártyásként rögtön kiemeltté is válik. Nem ő azonban az első játékos az open érában, aki a selejtezőből a döntőig menetelt majortornán, megtette 2021-ben a US Openen Emma Raducanu, ő akkor meg is nyerte a versenyt – Chwalinska simán elveszítette a Roland Garros-finálét az orosz Mirra Andrejevával szemben.

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Tényleg hihetetlen a lengyel lány párizsi története – korábban még csak top 50-es játékost sem vert meg, a salakos Grand Slamen meg rögtön négyet is. Tegyük hozzá, a defenzív játékstílusa leginkább a vörös borításon tűnik működőképesnek, és az időjárási viszontagságokhoz is nagyszerűen alkalmazkodott, volt napokig döglesztő meleg, aztán kifejezetten hűvös. Chwalinska ravasz és taktikus, de egy 165 centiméteres nő nem is nagyon alapozhat az erőteniszre – cserébe pörget, nyeseget és igyekszik minél kellemetlenebb helyzetbe hozni az ellenfelet, az agresszív alapvonaljátékosokat kizökkenteni a ritmusukból, hogy ne tudják uralni a labdameneteket, arról nem is beszélve, hogy balkezes, ami plusz kényelmetlenség a háló túloldalán lévőknek. Az Eurosport jeles svéd szakkommentátora, Mats Wilander azt mondta róla, ha pontosan ugyanúgy teniszezik az edzéseken, mint a meccseken, akkor nincs olyan teniszező a mezőnyben, aki szívesen ütögetne vele. Továbbá arról is beszélt a 61 éves exklasszis, hogy Chwalinska játéka a sajátjára emlékezteti, amelynek köszönhetően a nyolcvanas években háromszor is megnyerte a Roland Garrost – Wilander hasonlóan defenzív volt és kegyetlenül megbüntette, amikor riválisa nem hajtotta végre elég precízen a támadását. Mindkét teniszezőről elmondható, olyan mint a betonfal, amelyről mindig visszapattan a labda.

Hogy nem volt könnyű Chwalinska pályafutásának korábbi szakasza, mutatja, hogy 2021-ben szünetet tartott, miután az első körben kiesett a wimbledoni selejtezőben. Depresszióssá vált, kedvetlen lett, nem akart felkelni az ágyból, úgyhogy hazatért a családi otthonba és szakemberek segítségét kérte mentális problémái leküzdéséhez. Bokszolt és futott, amikor már elég jól érezte magát, aztán négy hónapnyi kihagyást követően visszatért sportágához.

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Tegyük hozzá, mindezek ellenére még az sem feltétlenül igaz, hogy hősünk későn érő típus lenne, hiszen 24 éves, egyáltalán nem nevezhető ritkának, hogy valaki hasonló korában robbanjon be a világelitbe manapság, amikor néhány kiváltságos pályafutása szinte végeláthatatlan hosszúságúra nyúlik. Más kérdés, vajon tartós lesz-e a tündöklése, a következő hónapokban az előkelő ranglistahelyezése és a kevés megvédendő pontja miatt Chwalinska a legszínvonalasabb viadalok főtábláján mutathatja meg a tudását. Ami ahhoz képest, hogy eredetileg az volt a célja, hogy az év végéig betörjön a top 100-ba, meglehetősen kedvező fejlemény. Wimbledon előtt egyébként nem játszik egy füves pályás tornán sem, úgy érezte, szüksége van némi feltöltődésre a kőkemény franciaországi három hét után.

Egyebekben sem az a típus, aki szívesen feltűnősködik: szeret együtt lenni a barátaival, vásárolni, meginni egy csésze kávét vagy teát, amellett, hogy a sport a szenvedélye – ahogy megtudhatjuk a nemzetközi szövetség hivatalos oldalának Maja Chwalinskáról írt részletes cikkéből. Gyakran mókázik, dilisként aposztrofálja magát a mindennapokban, aki szereti az embereket, emiatt barátságosan viselkedik.

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A „nagy hármas” inspirálta őt, sorrendben Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics, és hálás a sorsnak, hogy ezeket a sztárokat nézve nőhetett fel.

A lengyelek is hálásak voltak ám játékosuknak a nagy menetelésért, a helyi X-Faktor korábbi győztese, a népszerű énekes, Dawid Podsiadlo chorzówi koncertjén énekeltette meg a százezres közönséget Chwalinska tiszteletére, egy nappal a Roland Garros fináléját megelőzően. Podsiadlo ugyanúgy Dabrowa Górniczából származik, ahogyan Maja.

Maja Chwalinska sikere nagyon jól jött a lengyel teniszsportnak, éppen akkor, amikor a két állócsillaga keményebb időszakát éli. A korábbi világelső, hatszoros Grand Slam-győztes Iga Swiatek (képünkön) az utóbbi két évben nehezen találja a legjobb formáját, négyszeres Garros-győztesként a legutóbbi két alkalommal nem jutott döntőbe, és igazából a tavalyi wimbledoni sikere elég váratlanul jött. Hubert Hurkacz a múlt héten Fucsovics Mártontól kapott ki füvön, amely borításon 2021-ből van majorelődöntője, a legjobb nyolc között Roger Federert verte meg akkor, akinek végül az lett karrierje utolsó hivatalos egyesmérkőzése. Két éve hatodik is volt a világranglistán, ez a legjobb lengyel eredmény férfi játékostól, azonban mostanság ő sem remekel, kiugró siker nem várható tőle a közeljövőben, pláne, hogy nyolc év után a top 100-ból is kipottyant. Akadtak azért elődei Swiateknek és Hurkacznak, méghozzá Agnieszka Radwanska és Jerzy Janowicz. Radwanska volt második a világranglistán, döntőzött Wimbledonban (első lengyelként játszott GS-finálét egyesben az open érában), világbajnok lett 2015-ben és összesen húsz WTA-tornát nyert meg. Janowicz nem ért el hasonló sikereket, nem nyert ATP-tornát, viszont 2013-ban wimbledoni elődöntőt játszott, a világranglistán pedig a 14. pozícióba kapaszkodott fel. Swiatek fantasztikus eredményei a lengyel kormányzatot is ráébresztették, hogy érdemes a sportágba invesztálni, a fővárosban, Varsóban színvonalas teniszközpont létesült, a szövetség áldoz a fiatal tehetségek képzésére – és ha vannak sikerek, a gyerekeknek még csak könyörögni sem kell, hogy kezdjenek el teniszezni, a folyamat öngerjesztővé válik. Lengyel fellendülés az elmúlt másfél évtizedben

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 20-i lapszámában jelent meg.)