Wimbledon: Chwalinska meccslabdánál megsérült, és ki is esett az első fordulóban

Maja Chwalinska remekül kezdett, 5:0-ra elhúzott, és bár ellenfele, a thaiföldi Mananchaya Sawangkaew nehezen adta az utolsó gémet (18 pontot játszottak), az első játszma a Roland Garros idei lengyel meglepetésemberéé lett.

A második szett is a lengyel játékosnak állt, 5:2-nél már „csak” a meccslabdát kellett volna érvényesíteni, csakhogy egy ütés közben elcsúszott az alapvonalnál, hosszú ideig ápolták a jobb bokáját. A kényszerszünet után Chwalinska visszatért, de lendülete megtört, a következő öt játékot Sawangkaew nyerte meg – az övé lett a játszma.

Bár a harmadik játszma első két játéka a hosszú idő után ismét brékelni képes Chwalinskáé lett, mozgásán látszott a fájdalom; a lengyel játékos a következő négy gémben csupán egy labdamenetet nyert meg, és a végjátékban is csak megszorongatni tudta ellenfelét. A selejtezőből érkező, 23 éves Sawangkaew 6:2-vel behúzta a játszmát, és életében először mérkőzést nyert egy Grand Slam-verseny főtábláján.

A nőknél időrendben elsőként a rutinos svájci teniszező, a tavaly elődöntős Belinda Bencic jutott be a második fordulóba – a 17 éves brit Mika Stojsavljevic, a US Open 2024-es juniorversenyének győztese csak három játékot tudott megnyerni ellene –, és bár Jessica Pegula és Iva Jovic egy-egy szoros játszmára kényszerült, ők is szettveszteség nélkül érvényesítették a papírformát.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

1. FORDULÓ

Sawangkaew (thaiföldi)–Chwalinska (lengyel, 20.) 2:6, 7:5, 6:2

Pegula (amerikai, 4.)–Vidmanova (cseh) 7:5, 6:3

Sorribes (spanyol)–V. Jiménez (andorrai) 6:2, 6:3

Jovic (amerikai, 16.)–Cristian (román) 7:6 (7–1), 6:0

Bencic (svájci, 11.)–Stojsavljevic (brit) 6:2, 6:1