Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki tisztséget

Magyar Péter vasárnap méltatta Polgár Juditot, akit közéleti szereplők ajánlottak neki, mint köztársaságielnök-jelöltet, s többek között azt írta róla, hogy „olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban. Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést”.

A miniszterelnök jelezte, hétfőn beszél erről Polgár Judittal, aki aztán hétfő esti posztjában úgy fogalmazott, élete legnagyobb megtiszteltetése ez a felkérés, de nem érez erőt magában ahhoz, hogy magára vállalja „egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét”.

Íme, a teljes bejegyzés:

„Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte.

Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek.

Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni.

Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőlem telhető módon támogatok majd e célok elérésében.

Polgár Judit”