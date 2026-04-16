Marozsán Fábián két szettben maradt alul Münchenben, Shapovalov jutott be a nyolc közé

2026.04.16. 17:58
ATP München Marozsán Fábián Denis Shapovalov
Marozsán Fábián két játszmában kikapott a kanadai Denis Shapovalovtól a müncheni ATP 500-as torna 2. fordulójában, miután az első körben három játszmában búcsúztatta Sztefanosz Cicipaszt.

Az első játszma rendkívül szoros volt, mindkét fél hozni tudta az adogatását, így a rövidítés döntött, amelyben Shapovalov bizonyult jobbnak, így behúzta a szettet is. A második játszma harmadik játékában, 1:1-es állásnál a kanadai elvette Marozsán szerváját, majd valamivel később, 4:2-es vezetésnél is, így kifejezetten simán nyerte ezt a szettet. 

TENISZ
ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN
2. FORDULÓ
Denis Shapovalov (kanadai)–Marozsán Fábián 7:6 (7–4), 6:2

 

ATP München Marozsán Fábián Denis Shapovalov
