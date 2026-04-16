Marozsán Fábián két szettben maradt alul Münchenben, Shapovalov jutott be a nyolc közé

Az első játszma rendkívül szoros volt, mindkét fél hozni tudta az adogatását, így a rövidítés döntött, amelyben Shapovalov bizonyult jobbnak, így behúzta a szettet is. A második játszma harmadik játékában, 1:1-es állásnál a kanadai elvette Marozsán szerváját, majd valamivel később, 4:2-es vezetésnél is, így kifejezetten simán nyerte ezt a szettet.

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN

2. FORDULÓ

Denis Shapovalov (kanadai)–Marozsán Fábián 7:6 (7–4), 6:2