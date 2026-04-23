Billie Jean King-kupa: az Egyesült Államok lesz a mieink ellenfele az élvonalba jutásért

Az Egyesült Államok lesz a magyar női teniszválogatott ellenfele novemberben a Billie Jean King Kupa élvonalba jutásért sorra kerülő osztályozóján – derült ki a csütörtöki sorsoláson.
Bardóczky Kornél szövetségi kapitány csapata két hete Portugáliában az euroafrikai zóna I-es csoportjának megnyerésével harcolta ki az osztályozót. Az amerikaiak ellen idegenben lép pályára a csapat.
A sorsoláson 14 válogatott volt érdekelt, amelyek november 20. és 22. között játsszák le párharcaikat. A győztesek jövőre az elitben vívhatnak selejtezőt a világdöntőért.
