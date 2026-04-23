Nemzeti Sportrádió

Billie Jean King-kupa: az Egyesült Államok lesz a mieink ellenfele az élvonalba jutásért

2026.04.23. 13:15
Bondár Anna sikere is kellett az euroafrikai zóna I-es csoportjának megnyeréséhez (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)
Az Egyesült Államok lesz a magyar női teniszválogatott ellenfele novemberben a Billie Jean King Kupa élvonalba jutásért sorra kerülő osztályozóján – derült ki a csütörtöki sorsoláson.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány csapata két hete Portugáliában az euroafrikai zóna I-es csoportjának megnyerésével harcolta ki az osztályozót. Az amerikaiak ellen idegenben lép pályára a csapat.

A sorsoláson 14 válogatott volt érdekelt, amelyek november 20. és 22. között játsszák le párharcaikat. A győztesek jövőre az elitben vívhatnak selejtezőt a világdöntőért.

 

Legfrissebb hírek

Tóth Amarissa: Bizonyítani akartam!

Tenisz
2026.04.18. 15:55

Bardóczky Kornél: Felemelő érzés ilyen csapat kapitányának lenni

Tenisz
2026.04.15. 10:37

Swiatek elárulta, miért választotta Nadal egykori edzőjét

Tenisz
2026.04.14. 14:33

Győzelem a franciák ellen, osztályozót vívhat a magyar csapat a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2026.04.10. 17:42

Billie Jean King-kupa: győzelemmel kezdtek a mieink a rájátszásban

Tenisz
2026.04.10. 15:35

Billie Jean King-kupa: tét nélküli magyar vereség Grúzia ellen

Tenisz
2026.04.09. 18:32

Női tenisz: megsérült a világelső Arina Szabalenka

Tenisz
2026.04.09. 16:43

Billie Jean King-kupa: párosban is győztünk, „söpréssel” vertük a törököket

Tenisz
2026.04.09. 13:40
Ezek is érdekelhetik