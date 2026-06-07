Nemzeti Sportrádió

Ismét Reistad a női kézi BL-idény gólkirálynője, a Győrbe szerződő Bouktit a négyes döntő MVP-je

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.07. 20:13
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Sarah Bouktit (balra) lett a négyes döntő legjobbja – a következő idényben már győri színekben villoghat (Fotó: Török Attila)
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A női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének díjátadóján kihirdették, hogy a BL-idény gólkirálynője tavalyhoz hasonlóan Henny Reistad lett, míg a final four legjobbjának járó elismerést a győztes Metz beállója, Sarah Bouktit kapta meg.

Mint beszámoltunk róla, a címvédő Győri Audi ETO KC 31–29-re kikapott az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató Metztől a budapesti final four döntőjében, így a francia csapat története első BL-győzelmét aratta. A finálét követően – amellett, hogy a csapatok megkapták az érmeiket – átadták az egyéni díjakat is.

A sorozat gólkirálynője ismét az Esbjerg norvég balátlövője, Henny Reistad lett, aki (17 találkozón) ezúttal 131 gólt szerzett a BL-idényben – tavaly 154 találatig jutott.

A négyes döntő MVP-je, azaz legjobbja a Bajnokok Ligája-győztes Metzből került ki, Sarah Bouktit kapta meg az elismerést. A 23 éves francia válogatott beálló a hétvégén 20 gólt szerzett, ennek köszönhetően 18 összecsapáson 125 találattal a góllövőlistán második helyen zárt Reistad mögött. Érdekesség, hogy Bouktit nyártól az ETO-ban folytatja a pályafutását, így jövőbeni csapata ellen brillírozott a fináléban – 12 alkalommal vette be a győri kaput.

A góllövőlista harmadik helyezettjeként Danila So Delgado végzett, aki a román Gloria Bistrita balátlövőjeként 18 meccsen 121-szer vette be az ellenfelek kapuját.

A VÉGEREDMÉNY
1. Metz HB (francia, Albek Anna, Vámos Petra)
2. GYŐRI AUDI ETO KC
3. CSM Bucuresti (román)
4. Brest Bretagne HB (francia)

A négyes döntő legjobb játékosa: Sarah Bouktit (francia, Metz)

A BL-idény gólkirálynője: Henny Reistad (norvég, Esbjerg), 131 gól

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