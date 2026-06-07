Ismét Reistad a női kézi BL-idény gólkirálynője, a Győrbe szerződő Bouktit a négyes döntő MVP-je

Mint beszámoltunk róla, a címvédő Győri Audi ETO KC 31–29-re kikapott az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató Metztől a budapesti final four döntőjében, így a francia csapat története első BL-győzelmét aratta. A finálét követően – amellett, hogy a csapatok megkapták az érmeiket – átadták az egyéni díjakat is.

A sorozat gólkirálynője ismét az Esbjerg norvég balátlövője, Henny Reistad lett, aki (17 találkozón) ezúttal 131 gólt szerzett a BL-idényben – tavaly 154 találatig jutott.

A négyes döntő MVP-je, azaz legjobbja a Bajnokok Ligája-győztes Metzből került ki, Sarah Bouktit kapta meg az elismerést. A 23 éves francia válogatott beálló a hétvégén 20 gólt szerzett, ennek köszönhetően 18 összecsapáson 125 találattal a góllövőlistán második helyen zárt Reistad mögött. Érdekesség, hogy Bouktit nyártól az ETO-ban folytatja a pályafutását, így jövőbeni csapata ellen brillírozott a fináléban – 12 alkalommal vette be a győri kaput.

A góllövőlista harmadik helyezettjeként Danila So Delgado végzett, aki a román Gloria Bistrita balátlövőjeként 18 meccsen 121-szer vette be az ellenfelek kapuját.

A VÉGEREDMÉNY

1. Metz HB (francia, Albek Anna, Vámos Petra)

2. GYŐRI AUDI ETO KC

3. CSM Bucuresti (román)

4. Brest Bretagne HB (francia)

A négyes döntő legjobb játékosa: Sarah Bouktit (francia, Metz)

A BL-idény gólkirálynője: Henny Reistad (norvég, Esbjerg), 131 gól