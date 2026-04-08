Billie Jean King-kupa: párosban is nyertünk, legyőztük a hollandokat

2026.04.08. 16:45
null
Nagy Adrienn Billie Jean King-kupa Bondár Anna
Bondár Anna és Nagy Adrienn 6:4, 6:4-re megnyerte a párost, így a magyar női teniszválogatott 2–1-re legyőzte Hollandiát a Billie Jean King Kupa euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese Tóth Amarissa vereségével kezdett a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salakpályáin, majd Bondár Anna kiegyenlített Suzan Lamens legyőzésével. Az 1–1-re álló párharcot lezáró párosmérkőzésen magyar részről Bondár és Nagy Adrienn volt érdekelt, a háló túloldalán pedig Lamens és Koevermans állt.

Az 1 óra 33 perces találkozón összesen tízszer nyerték el ellenfelük adogatójátékát a párosok, és mivel a magyaroknak ez hatszor sikerült, végül megnyerték a szoros meccset. Mivel a keddi esőzések miatt feltorlódott a program Oeirasban, a magyarok hamarosan ismét pályára lépnek, ezúttal a grúzokat legyőző Törökország ellen.

TENISZ
Billie Jean King-kupa
AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS
B-csoport
Magyarország–Hollandia 2–1
Bondár Anna–Suzan Lamens 7:6 (7–5), 6:1
Anouk Koevermans–Tóth Amarissa 2:6, 6:1, 7:6 (7–2)
Bondár Anna, Nagy Adrienn–Suzan Lamens, Anouk Koevermans 6:4, 6:4

