Hadjar megtarthatja a dobogót; a Cadillac elveszítette az első pontját az F1-ben – hivatalos

Mint beszámoltunk róla, két vizsgálat is folyt a Monacói Nagydíj versenyét követően. Isack Hadjar első Red Bull-os dobogója azért forgott veszélyben, mert a szerelők a piros zászlós megszakítás alatt nem engedélyezett változtatásokat hajtottak végre az autóján, míg a tizedik helyen célba érkező Sergio Péreznek azért volt jelenése a sportfelügyelők előtt, mert a gyanú szerint nem megfelelően foglalta el a rajtkockát az újraindításnál.

A szövetség megállapította, hogy a „vörös bikák” ugyan hozzányúltak a gyújtógyertyákhoz és a gyújtótekercsekhez, de nem hajtották végre a cserét, és a kocsit eredeti állapotában küldték vissza a pályára, így az ügyet lezárták. Ennek értelmében Hadjar megtarthatja a harmadik pozíciót, igaz, az Alpine által benyújtott felülvizsgálati kérelem akár újabb fordulatot hozhat.

Pérez már nem volt ilyen szerencsés: valóban nem megfelelően foglalta el a rajtkockát a második állórajtnál, amiért utólag 10 másodperc időbüntetést kapott. A mexikói versenyző ezzel nemcsak a tizedik helyet, hanem a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac első pontját is elvesztette a Formula–1-ben. A sor végére visszaeső Pérez tizedik helyét Fernando Alonso örökölte meg, aki így az Aston Martin idei első pontját könyvelhette el.