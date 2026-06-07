Nemzeti Sportrádió

Hadjar megtarthatja a dobogót; a Cadillac elveszítette az első pontját az F1-ben – hivatalos

H. L.H. L.
2026.06.07. 19:49
Hadjar először ünnepelhetett dobogót a Red Bull színeiben (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Monacói Nagydíj Isack Hadjar Fernando Alonso Sergio Pérez Formula–1 FIA
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Isack Hadjar és Sergio Pérez ügyében is ítéletet hirdetett a Formula–1-es Monacói Nagydíj után. A francia versenyző egyelőre megtarthatja az első Red Bull-os dobogóját, míg a mexikói pilóta elvesztette a tizedik helyét, így a Cadillacnek még várnia kell az első pontjára a királykategóriában.

Mint beszámoltunk róla, két vizsgálat is folyt a Monacói Nagydíj versenyét követően. Isack Hadjar első Red Bull-os dobogója azért forgott veszélyben, mert a szerelők a piros zászlós megszakítás alatt nem engedélyezett változtatásokat hajtottak végre az autóján, míg a tizedik helyen célba érkező Sergio Péreznek azért volt jelenése a sportfelügyelők előtt, mert a gyanú szerint nem megfelelően foglalta el a rajtkockát az újraindításnál.

A szövetség megállapította, hogy a „vörös bikákugyan hozzányúltak a gyújtógyertyákhoz és a gyújtótekercsekhez, de nem hajtották végre a cserét, és a kocsit eredeti állapotában küldték vissza a pályára, így az ügyet lezárták. Ennek értelmében Hadjar megtarthatja a harmadik pozíciót, igaz, az Alpine által benyújtott felülvizsgálati kérelem akár újabb fordulatot hozhat.

Pérez már nem volt ilyen szerencsés: valóban nem megfelelően foglalta el a rajtkockát a második állórajtnál, amiért utólag 10 másodperc időbüntetést kapott. A mexikói versenyző ezzel nemcsak a tizedik helyet, hanem a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac első pontját is elvesztette a Formula–1-ben. A sor végére visszaeső Pérez tizedik helyét Fernando Alonso örökölte meg, aki így az Aston Martin idei első pontját könyvelhette el.

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MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari6.271 mp h. 
3.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford23.394 mp h. 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes24.261 mp h. 
5.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford26.553 mp h. 
6.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford29.010 mp h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes30.369 mp h. 
8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes33.413 mp h. 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari37.140 mp h. 
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda41.899 mp h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi42.748 mp h. 
12.George RussellbritMercedes43.353 mp h. 
13.Nico HülkenbergnémetAudi44.102 mp h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes48.964 mp h. 
15.Sergio Pérez*mexikóiCadillac-Ferrari49.153 mp h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes70feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari64feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda56feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes43feladta
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari27feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford0feladta
*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott. 

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton3990
3. George Russell12788
4. Charles Leclerc2875
5. Oscar Piastri2660
6. Lando Norris1658
7. Max Verstappen1643
8. Isack Hadjar1329
9. Liam Lawson526
10. Pierre Gasly626
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto315
13. Arvid Lindblad313
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes244
2. Ferrari165
3. McLaren-Mercedes118
4. Red Bull-Ford72
5. Alpine-Mercedes41
6. Racing Bulls-Ford39
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0

 

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

F1 Monacói Nagydíj Isack Hadjar Fernando Alonso Sergio Pérez Formula–1 FIA
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