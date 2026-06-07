Hadjar megtarthatja a dobogót; a Cadillac elveszítette az első pontját az F1-ben – hivatalos
Mint beszámoltunk róla, két vizsgálat is folyt a Monacói Nagydíj versenyét követően. Isack Hadjar első Red Bull-os dobogója azért forgott veszélyben, mert a szerelők a piros zászlós megszakítás alatt nem engedélyezett változtatásokat hajtottak végre az autóján, míg a tizedik helyen célba érkező Sergio Péreznek azért volt jelenése a sportfelügyelők előtt, mert a gyanú szerint nem megfelelően foglalta el a rajtkockát az újraindításnál.
A szövetség megállapította, hogy a „vörös bikák” ugyan hozzányúltak a gyújtógyertyákhoz és a gyújtótekercsekhez, de nem hajtották végre a cserét, és a kocsit eredeti állapotában küldték vissza a pályára, így az ügyet lezárták. Ennek értelmében Hadjar megtarthatja a harmadik pozíciót, igaz, az Alpine által benyújtott felülvizsgálati kérelem akár újabb fordulatot hozhat.
Pérez már nem volt ilyen szerencsés: valóban nem megfelelően foglalta el a rajtkockát a második állórajtnál, amiért utólag 10 másodperc időbüntetést kapott. A mexikói versenyző ezzel nemcsak a tizedik helyet, hanem a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac első pontját is elvesztette a Formula–1-ben. A sor végére visszaeső Pérez tizedik helyét Fernando Alonso örökölte meg, aki így az Aston Martin idei első pontját könyvelhette el.
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.271 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.394 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|24.261 mp h.
|5.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|26.553 mp h.
|6.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|29.010 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|30.369 mp h.
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|33.413 mp h.
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|37.140 mp h.
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|41.899 mp h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|42.748 mp h.
|12.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.353 mp h.
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|44.102 mp h.
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|48.964 mp h.
|15.
|Sergio Pérez*
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|49.153 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|70
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|64
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|56
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|43
|feladta
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|27
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|0
|feladta
|*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|–
|3
|9
|90
|3.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|60
|6.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Isack Hadjar
|–
|1
|3
|29
|9.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|26
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|6
|26
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|3
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|118
|4.
|Red Bull-Ford
|72
|5.
|Alpine-Mercedes
|41
|6.
|Racing Bulls-Ford
|39
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00