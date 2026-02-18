Nemzeti Sportrádió

Nem ment ma az oroszok ellen: Marozsán is búcsúzott a dohai tornától

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.18. 16:56
Marozsán Fábián egy kört ment Dohában (Fotó: Getty Images)
ATP Doha férfi tenisz Andrej Rubljov Marozsán Fábián
Fucsovics Márton után Marozsán Fábián is búcsúzott a 2.8 millió dollár (904 millió forint) összdíjazású dohai kemény pályás férfi tenisztornától, miután a nyolcaddöntőben kikapott az 5. helyen kiemelt orosz, címvédő Andrej Rubljovtól.

Az elmúlt másfél évben négyszer találkozott egymással a két játékos, a mérleg 2–2 volt: bár Andrej Rubljov jóval magasabban jegyzett játékos (világranglista-14.), Marozsán Fábián (48.) megmutatta már, hogy képes legyőzni. Sajnos ezen a napon nem ment annyira a magyar teniszezőnek, az első játszmában a második és a harmadik szervagémjét is elveszítette, nem jutott bréklabdáig, így 31 perc alatt szetthátrányba került.

Marozsán a folytatásban 2:2-ig hozta az adogatójátékait, ezt követően az orosz rivális ismét kihasználta az első bréklehetőségét. A Vasas SC versenyzőjének 3:5-nél a meccsben maradásért kellett adogatnia, ami nem ment könnyen, de két mérkőzéslabdát hárítva sikerült szépítenie. A következő gémben aztán már nem volt visszaút, a címvédő Rubljov (aki 2020-ban is megnyerte ezt, az akkor még ATP 250-es tornát) összességében a negyedik meccslabdáját kihasználva győzött 68 perc alatt.

Rubljovra a negyeddöntőben a honfitársát, Danyiil Medvegyevet két szettben búcsúztató görög Sztefanosz Cicipasz vár.

ATP 500-AS TORNA, DOHA (2.8 millió dollár, kemény pálya)
NYOLCADDÖNTŐ
Andrej Rubljov (orosz, 5.)–Marozsán Fábián 6:2, 6:4
Korábban
Karen Hacsanov (orosz, 7.)–Fucsovics Márton 6:2, 4:6, 6:4

 

