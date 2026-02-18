Nem csitul a Vinícius körüli balhé: a rasszizmussal megvádolt játékos elmondta, miért takarta el az arcát
A botrányos történtek után az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) bejelentette, hogy vizsgálatot indít a történtek részletes tisztázására – számolt be róla a meccs másnapján a New York Times. A folyamat várhatóan hosszasan, akár hetekig is elhúzódik majd, így az incidens argentin főszereplője, Gianluca Prestianni várhatóan pályára léphet a madridi visszavágón, amelyet jövő szerdán rendeznek meg a Real Madrid otthonában.
Mint megírtuk, a megvádolt Prestianni tagadta, hogy rasszista megjegyzéseket tett volna, majd nem sokkal később a hivatalos közösségi médiában is állást foglalt azzal összefüggésben, hogy miért volt szükséges eltakarnia az arcát, miközben Vinícius Júniorhoz beszélt: „Mindenki rám mutogat, mert eltakartam a számat a mezemmel, miközben tisztában vannak vele, hogy minden futballista eltakarja az arcát, amikor beszél a pályán. Ne találjatok ki dolgokat!” – szögezte le az argentin játékos az X-oldalán.
A New York Times egyébként felhívta a figyelmet arra, hogy egy korábbi precedens is azt sejteti, hogy hosszas vizsgálódás várható az ügyben: 2021-ben Ondrej Kudela, a Slavia Praha játékosa tízmeccses eltiltást kapott az európai szövetségtől, amiért egy Európa-liga-mérkőzésen rasszista megjegyzéseket tett a Rangersben szereplő Glen Kamarának. A büntetést azonban csak egy hónappal a történtek után szabták ki.