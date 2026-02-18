Nem csitul a Vinícius körüli balhé: a rasszizmussal megvádolt játékos elmondta, miért takarta el az arcát

A botrányos történtek után az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) bejelentette, hogy vizsgálatot indít a történtek részletes tisztázására – számolt be róla a meccs másnapján a New York Times. A folyamat várhatóan hosszasan, akár hetekig is elhúzódik majd, így az incidens argentin főszereplője, Gianluca Prestianni várhatóan pályára léphet a madridi visszavágón, amelyet jövő szerdán rendeznek meg a Real Madrid otthonában.

Mint megírtuk, a megvádolt Prestianni tagadta, hogy rasszista megjegyzéseket tett volna, majd nem sokkal később a hivatalos közösségi médiában is állást foglalt azzal összefüggésben, hogy miért volt szükséges eltakarnia az arcát, miközben Vinícius Júniorhoz beszélt: „Mindenki rám mutogat, mert eltakartam a számat a mezemmel, miközben tisztában vannak vele, hogy minden futballista eltakarja az arcát, amikor beszél a pályán. Ne találjatok ki dolgokat!” – szögezte le az argentin játékos az X-oldalán.

Y todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar. No quieran inventar más. https://t.co/tx4c9Cu6Xj — gianluca (@gianlucaa_11) February 18, 2026

A New York Times egyébként felhívta a figyelmet arra, hogy egy korábbi precedens is azt sejteti, hogy hosszas vizsgálódás várható az ügyben: 2021-ben Ondrej Kudela, a Slavia Praha játékosa tízmeccses eltiltást kapott az európai szövetségtől, amiért egy Európa-liga-mérkőzésen rasszista megjegyzéseket tett a Rangersben szereplő Glen Kamarának. A büntetést azonban csak egy hónappal a történtek után szabták ki.