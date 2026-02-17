Dohai tenisztorna: Marozsán simán verte Humbert-t

Sikerrel vette az első akadályt Marozsán Fábián a 2.8 millió dollár összdíjazású dohai ATP 500-as tornán. A világranglista 48. helyén álló magyar játékos az első forduló keddi játéknapján a francia Ugo Humbert-t győzte le meglepően simán, mindössze 59 perc alatt.

A két teniszező negyedszer találkozott egymással: 2023-ban a Davis-kupában és 2024-ben a párizsi olimpián Humbert, tavaly a müncheni viadalon és ezúttal a magyar sportoló nyert.

A nyolcaddöntőben Fucsovics Mártonra (61.) a hetedik helyen kiemelt orosz Karen Hacsanov (18.) vár, Marozsán pedig az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovval (14.) vagy a holland Jesper de Jonggal (86.) találkozik.

ATP 500-AS TENISZTORNA, DOHA (2.8 millió dollár, kemény pálya)

1. FORDULÓ

Marozsán Fábián–Ugo Humbert (francia) 6:3, 6:1

Korábban

Fucsovics Márton–Hadi Habib (libanoni) 6:3, 6:3