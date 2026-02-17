Nemzeti Sportrádió

Dohai tenisztorna: Marozsán simán verte Humbert-t

V. H. L.V. H. L.
2026.02.17. 16:14
null
Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
Címkék
Doha Ugo Humbert ATP 500 Marozsán Fábián
Fucsovics Márton után Marozsán Fábián is a nyolcaddöntőbe jutott a 2.8 millió dollár (904 millió forint) összdíjazású dohai kemény pályás férfi tenisztornán.

Sikerrel vette az első akadályt Marozsán Fábián a 2.8 millió dollár összdíjazású dohai ATP 500-as tornán. A világranglista 48. helyén álló magyar játékos az első forduló keddi játéknapján a francia Ugo Humbert-t győzte le meglepően simán, mindössze 59 perc alatt.

A két teniszező negyedszer találkozott egymással: 2023-ban a Davis-kupában és 2024-ben a párizsi olimpián Humbert, tavaly a müncheni viadalon és ezúttal a magyar sportoló nyert.

A nyolcaddöntőben Fucsovics Mártonra (61.) a hetedik helyen kiemelt orosz Karen Hacsanov (18.) vár, Marozsán pedig az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovval (14.) vagy a holland Jesper de Jonggal (86.) találkozik.

ATP 500-AS TENISZTORNA, DOHA (2.8 millió dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ
Marozsán Fábián–Ugo Humbert (francia) 6:3, 6:1
Korábban
Fucsovics Márton–Hadi Habib (libanoni) 6:3, 6:3

 

Doha Ugo Humbert ATP 500 Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Marozsán két, Fucsovics 12 helyet rontott, Gálfi és Udvardy javított

Tenisz
Tegnap, 9:13

Tenisz: De Minaur nyerte a rotterdami tornát

Tenisz
2026.02.15. 18:54

Marozsán Humbert-rel, Fucsovics libanoni ellenféllel játszik a dohai tenisztorna első fordulójában

Tenisz
2026.02.14. 18:30

Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától

Tenisz
2026.02.10. 12:44

Tenisz-világranglisták: Fucsovics, Bondár és Udvardy is javított

Tenisz
2026.02.09. 16:47

Bardóczky Kornél: Nehéz lesz innentől, de nem adjuk fel

Tenisz
2026.02.08. 08:29

Őrült döntő szett tie-breaket nyert meg Ethan Quinn Marozsán Fábián ellen, 2:0 az amerikaiaknak

Tenisz
2026.02.07. 18:54

NS-jótékonyság: legyen tiéd Marozsán Fábián dedikált meze!

Tenisz
2026.02.07. 10:34
Ezek is érdekelhetik