Kerékpár: Christoph Laporte nyerte meg az andalúziai körverseny első szakaszát

A versenyen induló 16 csapat között ott volt a rajtnál szerdán kora délután a magyar bejegyzésű proteam, az MBH Bank CSB Telecon Fort is, soraiban a magyar bajnoki trikóban tekerő Dina Mártonnal. Nem sokkal a rajt után szinte azonnal be is indultak a támadások, előbb Victor Campenaerts lépett meg egyedül, majd négyen is utánaeredtek, de nagyjából 30 kilométer után befogott a mezőny minden szökevényt. Úgy százzal a vége előtt aztán egy hétfős csapat tudott elszakadni – benne az MBH-s olasz Luca Crettivel –, majd a csapat létszáma a főmezőnyből felszivárgókkal együtt felduzzadt 20-25 főre, de ez a szökési kísérlet sem bizonyult hatékonynak.

Az utolsó harminc kilométerre ismét összeállt a mezőny – Dina Márton is többször járt az élen, s mutatta a magyar bajnoki trikót – s olyan tempóra kapcsolt, hogy már senkinek se legyen kedve szökéssel próbálkozni. Tízzel a vége előtt aztán kisebb bukás borzolta a kedélyeket a hátsó traktusban, de a sprintervontatok elöl ettől fügetlenül szépen összeálltak – köztük volt az MBH-é is, a cél az volt, hogy összejöjjön Marcin Budzinskinek egy jó felvezetés után egy jó sprint. Erre sokáig meg is volt az esély, de másfél kilométerre a céltól az összes felvezetővonat szétesett, a sprinterek magukra maradtak – az MBH lengyele az egy kilométeres kapu után meglepve állapíthatta meg: nemcsak egyedül maradt a csapatából, de ő is vezeti a mezőnyt.

A sprintet a Visma korábbi Európa-bajnoka, Christoph Laporte nyerte meg Bastien Tronchon és Ben Oliver előtt, az MBH legjobbja a hatodik helyen befutó Nicoló Buratti lett, Dina Márton is a főmezőnnyel ért célba, helyezése egyelőre nem ismert.

KERÉKPÁR

72. ANDALÚZIAI KÖRVERSENY

1. SZAKASZ (Benahavís–Pizarra, 150.1 km)

1. Christoph Laporte (francia, Visma Lease a Bike) 3:34:39 óra

2. Bastien Tronchon (francia, Groupama-FDJ) azonos idővel

3. Ben Oliver (brit, Modern Adventure) a. i.