Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: Christoph Laporte nyerte meg az andalúziai körverseny első szakaszát

H. Á.H. Á.
2026.02.18. 16:09
null
Laporte (sárgában) győzelmet ünnepelhetett (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár MBH Bank Andalúziai Kör Dina Márton
A 72. andalúziai körverseny első, Benahavís és Pizarra közötti 150.1 kilométer hosszú szakasza mezőnyhajrával zárult, amelyet a Visma Lease a Bike francia menője Christophe Laporte nyert meg.

A versenyen induló 16 csapat között ott volt a rajtnál szerdán kora délután a magyar bejegyzésű proteam, az MBH Bank CSB Telecon Fort is, soraiban a magyar bajnoki trikóban tekerő Dina Mártonnal. Nem sokkal a rajt után szinte azonnal be is indultak a támadások, előbb Victor Campenaerts lépett meg egyedül, majd négyen is utánaeredtek, de nagyjából 30 kilométer után befogott a mezőny minden szökevényt. Úgy százzal a vége előtt aztán egy hétfős csapat tudott elszakadni – benne az MBH-s olasz Luca Crettivel –, majd a csapat létszáma a főmezőnyből felszivárgókkal együtt felduzzadt 20-25 főre, de ez a szökési kísérlet sem bizonyult hatékonynak.

Az utolsó harminc kilométerre ismét összeállt a mezőny – Dina Márton is többször járt az élen, s mutatta a magyar bajnoki trikót – s olyan tempóra kapcsolt, hogy már senkinek se legyen kedve szökéssel próbálkozni. Tízzel a vége előtt aztán kisebb bukás borzolta a kedélyeket a hátsó traktusban, de a sprintervontatok elöl ettől fügetlenül szépen összeálltak – köztük volt az MBH-é is, a cél az volt, hogy összejöjjön Marcin Budzinskinek egy jó felvezetés után egy jó sprint. Erre sokáig meg is volt az esély, de másfél kilométerre a céltól az összes felvezetővonat szétesett, a sprinterek magukra maradtak – az MBH lengyele az egy kilométeres kapu után meglepve állapíthatta meg: nemcsak egyedül maradt a csapatából, de ő is vezeti a mezőnyt.

A sprintet a Visma korábbi Európa-bajnoka, Christoph Laporte nyerte meg Bastien Tronchon és Ben Oliver előtt, az MBH legjobbja a hatodik helyen befutó Nicoló Buratti lett, Dina Márton is a főmezőnnyel ért célba, helyezése egyelőre nem ismert.

KERÉKPÁR
72. ANDALÚZIAI KÖRVERSENY
1. SZAKASZ (Benahavís–Pizarra, 150.1 km)
1. Christoph Laporte (francia, Visma Lease a Bike) 3:34:39 óra
2. Bastien Tronchon (francia, Groupama-FDJ) azonos idővel
3. Ben Oliver (brit, Modern Adventure) a. i.

 

kerékpár MBH Bank Andalúziai Kör Dina Márton
Legfrissebb hírek

Hónapokra kidőlt a Valter hétfői versenyén nagyot bukó bringás

Kerékpár
Tegnap, 10:23

Tim Wellens 54.5 kilométeres szólóval nyert, Valter a 10. a Clásica Jaénen

Kerékpár
2026.02.16. 17:22

Murvás terepen teker Valter Attila

Kerékpár
2026.02.16. 09:59

Tour de France: Nibali szerint Magyarország alkalmas a nagy rajt megrendezésére

Kerékpár
2026.02.09. 11:02

Dina Márton: Felszabadultan tudok edzeni és versenyezni

Kerékpár
2026.02.07. 10:36

Világklasszisok előtt mutatkozott be az új szintre lépő magyar kerékpárcsapat

Kerékpár
2026.02.06. 16:11

Magyar színekben folytatja a többszörös utánpótlás vb-döntős

Kerékpár
2026.02.06. 11:15

Tour de Hongrie: a versenyigazgató szerint jelentős különbség, hogy eggyel többször kell felmenni a pécsi emelkedőn

Kerékpár
2026.02.05. 17:42
Ezek is érdekelhetik