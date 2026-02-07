Őrült döntő szett tie-breaket nyert meg Ethan Quinn Marozsán Fábián ellen, 2:0 az amerikaiaknak

Piros Zsombor (ATP-176.) két játszmában alulmaradt Tommy Paullal (22.) szemben a Magyarország–Egyesült Államok Davis-kupa-világdöntő-selejtező első mérkőzésén, így Marozsán Fábián (46.) az egyenlítés reményében lépett pályára Ethan Quinn (68.) ellen a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. A 21 éves Quinn 2023-ban egyetemi bajnokságot nyert hazájában, tavaly a Roland Garroson karrierje második Grand Slam-főtáblás szereplése alkalmával a legjobb 32-ig jutott, ezt a múlt héten véget érő Australian Openen megismételte – egyébként pályafutása első mérkőzését játszotta a Davis-kupában.

Becsúsztak hibák itt-ott a 26 éves magyar játékába az első játszmában, 1:1-nél két bréklabdát is kellett hárítania, azonban összesen három adogatójátékát semmire hozta a felvonásban. Marozsán az első bréklabdáját a meccsen kihasználta 2:1-es vezetésnél, sőt, egy remek fonák egyenes után labdája volt az 5:1-hez is fogadóként, az ellenfél azonban egy hasonló ütésnek is köszönhetően fordított a gémben. 5:3-nál a szettért adogatva semmi harminc is volt az ellenfél javára, de Marozsán nem hagyta veszni a játékot, megfordította azt – a szettlabdájánál Quinn a hálóba ütött. Alig 36 perc alatt alakult ki a magyar játszmaelőny.

A második játszma elején jött egy kisebb lefagyás – ugyan rögtön az első játékban két bréklabdája is volt Marozsánnak, ezután egymás után tíz labdamenet lett az ellenfélé, a sokat javuló Quinn hozta az adogatójátékát, majd semmire bezsebelt egy fogadó- és egy újabb szervagémet. A magyar teniszező újra felpörgött, pontosabbak lettek az ütései, de ez nem mentette meg a szettjét – 3:5-nél a játszmában maradásért fogadott, bréklabdája is volt, de Quinn rátett egy lapáttal, és 38 perc alatt kiharcolta a döntő játszmát.