Őrült döntő szett tie-breaket nyert meg Ethan Quinn Marozsán Fábián ellen, 2:0 az amerikaiaknak
Piros Zsombor (ATP-176.) két játszmában alulmaradt Tommy Paullal (22.) szemben a Magyarország–Egyesült Államok Davis-kupa-világdöntő-selejtező első mérkőzésén, így Marozsán Fábián (46.) az egyenlítés reményében lépett pályára Ethan Quinn (68.) ellen a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. A 21 éves Quinn 2023-ban egyetemi bajnokságot nyert hazájában, tavaly a Roland Garroson karrierje második Grand Slam-főtáblás szereplése alkalmával a legjobb 32-ig jutott, ezt a múlt héten véget érő Australian Openen megismételte – egyébként pályafutása első mérkőzését játszotta a Davis-kupában.
Becsúsztak hibák itt-ott a 26 éves magyar játékába az első játszmában, 1:1-nél két bréklabdát is kellett hárítania, azonban összesen három adogatójátékát semmire hozta a felvonásban. Marozsán az első bréklabdáját a meccsen kihasználta 2:1-es vezetésnél, sőt, egy remek fonák egyenes után labdája volt az 5:1-hez is fogadóként, az ellenfél azonban egy hasonló ütésnek is köszönhetően fordított a gémben. 5:3-nál a szettért adogatva semmi harminc is volt az ellenfél javára, de Marozsán nem hagyta veszni a játékot, megfordította azt – a szettlabdájánál Quinn a hálóba ütött. Alig 36 perc alatt alakult ki a magyar játszmaelőny.
A második játszma elején jött egy kisebb lefagyás – ugyan rögtön az első játékban két bréklabdája is volt Marozsánnak, ezután egymás után tíz labdamenet lett az ellenfélé, a sokat javuló Quinn hozta az adogatójátékát, majd semmire bezsebelt egy fogadó- és egy újabb szervagémet. A magyar teniszező újra felpörgött, pontosabbak lettek az ütései, de ez nem mentette meg a szettjét – 3:5-nél a játszmában maradásért fogadott, bréklabdája is volt, de Quinn rátett egy lapáttal, és 38 perc alatt kiharcolta a döntő játszmát.
A döntő felvonásban mindkét játékos magabiztosan hozta az adogatójátékát jó ideig, 4:3-nál Marozsánnak négyszer is lehetősége adódott brékelni, de ekkor az ellenfél vagy egy ászt, vagy egy ászértékű erős szervát, vagy egy kemény tenyerest húzott elő, amit a magyar játékos csak a hálóba tudott visszatenni – Quinn a maga tekintetében kritikus pillanatban nyerte meg nagy nehezen az adogatógémjét. 5:4-es magyar vezetésnél három semmire hozott adogatójáték következett, kettő az amerikai, egy Marozsán oldaláról – tie-break döntötte el a meccs végkimenetelét.
1–1-nél Quinn hosszan ütött, Marozsán egy tenyeres nyerővel erősítette meg a minibréket, az ellenfél viszont gyorsan visszajött egálra, majd tőle is jött egy tenyeres nyerő, így már ő vezetett. Marozsán egy kemény szervával készítette elő a fonák kereszt nyerőt, majd a következő adogatást Quinn csak a hálóba tudta helyezni, újból magyar előny alakult ki. Az amerikai hiába szervált ezután jól, Marozsán ritörnjét is a hálóba vágta, a magyar játékos meccslabdákhoz jutott 6–4-nél – egy jó röptével az elsőt hárította Quinn, ezután viszont Marozsán adogatott. Ő is a hálóba ütött, két meccslabda elúszott, de ezután jött egy kiválóan helyezett tenyeres kereszt – a székbíró megnézte, de még az oldalvonalon pattant a labda. Egy hosszú magyar labdával a harmadik meccspont is elment, sőt, Quinn tenyeres nyerőjével 8–7-nél már az amerikai nyerhette volna meg a meccset, ha nem jön egy remek ász Marozsántól. A következő labdát viszont szélesre ütötte, 9–8-as amerikai vezetésnél Quinn megint a győzelemért szerválhatott, erre ő is túl hosszan tette át. 9–9-nél Marozsán ütött a hálóba, jöhetett a harmadik amerikai mérkőzéslabda – a magyar játékos elrontotta az első szervát, a második már jó volt, utána remek tenyeressel egyenlített ismét. Majd jött még egy tenyeres kereszt, és a negyedik magyar meccslabda Quinn adogatásánál. Egy jó tenyeressel hárított az amerikai, az ellenfél is a negyedik meccslabdájánál járt – ez már bejött az amerikainak, Marozsán fonák nyesése elakadt a hálóban.
Az Egyesült Államok 2 óra 25 perces meccset követően ezzel 2:0-ra vezet, nehéz helyzetben várjuk a párharc második napját.
TENISZ DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK (5. kiemelt) 0:2
Marozsán Fábián–Ethan Quinn 6:3, 3:6, 6:7 (11–13)
Korábban
Piros Zsombor–Tommy Paul 6:7 (3–7), 3:6