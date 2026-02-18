Hegedüs Abigél: Minden versenyen szeretném magam jól érezni

A bulgáriai Burgaszban rendezett 10 méteres korosztályos sportlövő Európa-bajnokság U18-as mezőnyében a legkiemelkedőbb magyar eredményt a 17 éves Hegedüs Abigél érte el.

A PVSK reménysége a légpuskás lányok solo versenyszámában lett Európa-bajnok.

Az Ablonczy Orsolya által felkészített, sokra hivatott sportlövő az izgalmas döntőben a lett Anete Tukisa ellen győzött 14–13-ra.

„Nagyon élveztem az Európa-bajnokságot, és ez volt számomra a legfontosabb, mert minden versenyre úgy megyek, hogy szeretném magam jól érezni. Éppen ezért nem is szoktunk konkrét, eredménybeli célokat kitűzni,

csak magamhoz képest akarok jól teljesíteni.

Az Eb előtt jó formában éreztem magam, és titkon reménykedtem abban, hogy dobogóra állhatok, de az aranyéremmel kicsit magamat is megleptem. A döntő izgalmasan alakult, de a végén higgadt tudtam maradni, mert nagyon stabilnak éreztem magam és igazából csak azt vártam, hogy az ellenfél hibázzon. Az edzőm is mindig azt tanácsolja, bízzak magamban, hogy meg tudom csinálni, amit elterveztem és akkor jönni fognak a jó lövések. Nagyon boldog vagyok, mindenki büszke rám a családban és Kaposváron egyaránt. A városban talán én vagyok az egyetlen sportlövő, aki ilyen sikert ért el.” – mondta Abigél, az arany mellé még két bronzot is kiérdemelt a kontinensviadalon. Csapatban Ferik Csilla és Dombi Emma társaságában a hagyományos és a trió számban is bronzig jutott.

Hegedüs Abigél az Eb-arannyal Forrás: ESC

„A két bronzérem nagyon kedves a számomra, régebben jobban szerettem csapatban lőni, mert

jó érzés, amikor a többiekkel felfelé húzzuk egymást és együtt örülünk a közös sikernek.

Abigél a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium rendész szakos tanulója, a kezdetektől a pécsi klub színeiben versenyez, de edzései nagy részét az otthonában kialakított lőállásban végzi.

(Kiemelt képünkön: Hegedüs Abigél Forrás: ESC)