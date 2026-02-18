A Real Madridnak is van magyar kapusa, nemcsak a Barcelonának és a Liverpoolnak

Az FC Barcelona ifjúsági csapatában védő, grúz édesapától és magyar édesanyától származó, Budapesten nevelkedő, de a magyar korosztályos válogatottakban szereplő Yaakobishvili Áront a legtöbben talán akkor ismerték meg, amikor tavaly megnyerte az ifjúsági BL-t (UEFA Youth League) a katalán klub U19-es csapatával, vagy akkor, amikor a bátyja, Antal révén emlegették, aki a Girona felnőttcsapatában is bemutatkozott korábban (a fiatalabbik Yaakobishvili már a felnőttek között, a spanyol másodosztályú FC Andorra kapuját védi kölcsönben hétről hétre, de továbbra is a Barca játékosa).

Ivan Vázquez Rech öt éve, amikor csatlakozott a Real Madridhoz

Kiderült azonban, hogy a másik spanyol óriásklub akadémiáján is nevelkedik egy félig magyar fiatalember, aki történetesen szintén kapusposzton szerepel: Ivan Vázquez Rech 2021-ben, 11 évesen, öt esztendeje került Ibizáról (ahol néhai spanyol nagypapája Luis Vázquez Delmas, ismertebb nevén Lluís kiváló, másodosztályú kapus volt) a fővárosi egyesülethez, azóta edz nap mint nap a világhírű Ciudad Deportiva del Real Madrid (Real Madrid Sportváros) pályáin, a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes klub valdebebas-i edzőközpontjában. Azóta itt, a közeli Barajas negyedben lakik édesapjával, Carlos Vázquezzel (magyar édesanyja, Rech Adrienn ingázik Madrid és Budapest között) és nem kizárt, hogy hamarosan a magyar utánpótlás-válogatottakban is találkozhatunk majd a nevével. Most a Real Madrid U16-os, saját bajnokságában az élen álló csapatának a kapusa, a keddi, Real Madrid–Puskás Akadémia (5–1) felkészülési mérkőzésen a második félidőben védte a hazaiak kapuját, s ha reálisan az idén még nem is, jövőre ott lehet a spanyolok U17-es csapatában, amely részt vesz a hagyományos Puskás-Suzuki-kupán, Felcsúton.

Ivan Vázquez Rech napjainkban (Fotó: Forika Attila/Puskás Akadémia)

A közelmúltban meghívta már az MLSZ korosztálya kiválasztó táborába, Telkibe, de ekkor nem mehetett, mert a Real Madridnak is szüksége volt rá. Később viszont, ha lesz még rá lehetősége, szívesen jönne a szülők elmondása szerint és amikor lehet, családi körben gyakorolja a magyar nyelvet is, a legutóbb karácsonykor volt erre lehetősége, az ünnepeket Budapesten, édesanyja családjánál töltötte. Ivan Vázquez tudomásunk szerint az első magyar gyökerű futballista a Real Madrid kötelékeiben, amióta Szalai Ádám 2010-ben a klub második csapatától, a Castillától a Bundesligába, a Mainzhoz szerződött.

Ivan édesapja, Carlos Vázquez mutatja fia képét a Real Madrid valamennyi utánpótlás-játékosát tartalmazó tablón

Ivan képe az utánpótlás-játékosokat tartalmazó tablón

És ha elit klubokban védő fiatal magyar kapusok sikereiről van szó, akkor persze muszáj megemlíteni Pécsi Ármint is, aki tavaly szerződött a felcsúti Puskás Akadémiáról a Liverpoolhoz és tagja az első csapat ketetének.