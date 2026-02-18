Nemzeti Sportrádió

A Real Madridnak is van magyar kapusa, nemcsak a Barcelonának és a Liverpoolnak

SZÖLLŐSI GYÖRGYSZÖLLŐSI GYÖRGY
• Madrid
2026.02.18. 16:44
Ivan Vázquez Rech öt éve került Ibizáról a spanyol fővorásba (Fotó: Forika Attila/Puskás Akadémia)
Ivan Vázquez, akinek magyar az édesanyja, öt éve véd Puskás Ferenc egykori klubjának akadémiáján.

Az FC Barcelona ifjúsági csapatában védő, grúz édesapától és magyar édesanyától származó, Budapesten nevelkedő, de a magyar korosztályos válogatottakban szereplő Yaakobishvili Áront a legtöbben talán akkor ismerték meg, amikor tavaly megnyerte az ifjúsági BL-t (UEFA Youth League) a katalán klub U19-es csapatával, vagy akkor, amikor a bátyja, Antal révén emlegették, aki a Girona felnőttcsapatában is bemutatkozott korábban (a fiatalabbik Yaakobishvili már a felnőttek között, a spanyol másodosztályú FC Andorra kapuját védi kölcsönben hétről hétre, de továbbra is a Barca játékosa). 

Ivan Vázquez Rech öt éve, amikor csatlakozott a Real Madridhoz 

Kiderült azonban, hogy a másik spanyol óriásklub akadémiáján is nevelkedik egy félig magyar fiatalember, aki történetesen szintén kapusposzton szerepel: Ivan Vázquez Rech 2021-ben, 11 évesen, öt esztendeje került Ibizáról (ahol néhai spanyol nagypapája Luis Vázquez Delmas, ismertebb nevén Lluís kiváló, másodosztályú kapus volt) a fővárosi egyesülethez, azóta edz nap mint nap a világhírű Ciudad Deportiva del Real Madrid (Real Madrid Sportváros) pályáin, a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes klub valdebebas-i edzőközpontjában. Azóta itt, a közeli Barajas negyedben lakik édesapjával, Carlos Vázquezzel (magyar édesanyja, Rech Adrienn ingázik Madrid és Budapest között) és nem kizárt, hogy hamarosan a magyar utánpótlás-válogatottakban is találkozhatunk majd a nevével. Most a Real Madrid U16-os, saját bajnokságában az élen álló csapatának a kapusa, a keddi, Real Madrid–Puskás Akadémia (5–1) felkészülési mérkőzésen a második félidőben védte a hazaiak kapuját, s ha reálisan az idén még nem is, jövőre ott lehet a spanyolok U17-es csapatában, amely részt vesz a hagyományos Puskás-Suzuki-kupán, Felcsúton. 

Ivan Vázquez Rech napjainkban (Fotó: Forika Attila/Puskás Akadémia)

A közelmúltban meghívta már az MLSZ korosztálya kiválasztó táborába, Telkibe, de ekkor nem mehetett, mert a Real Madridnak is szüksége volt rá. Később viszont, ha lesz még rá lehetősége, szívesen jönne a szülők elmondása szerint és amikor lehet, családi körben gyakorolja a magyar nyelvet is, a legutóbb karácsonykor volt erre lehetősége, az ünnepeket Budapesten, édesanyja családjánál töltötte. Ivan Vázquez tudomásunk szerint az első magyar gyökerű futballista a Real Madrid kötelékeiben, amióta Szalai Ádám 2010-ben a klub második csapatától, a Castillától a Bundesligába, a Mainzhoz szerződött. 

Ivan édesapja, Carlos Vázquez mutatja fia képét a Real Madrid valamennyi utánpótlás-játékosát tartalmazó tablón
Ivan képe az utánpótlás-játékosokat tartalmazó tablón

És ha elit klubokban védő fiatal magyar kapusok sikereiről van szó, akkor persze muszáj megemlíteni Pécsi Ármint is, aki tavaly szerződött a felcsúti Puskás Akadémiáról a Liverpoolhoz és tagja az első csapat ketetének.

Édesapjával Puskás Ferenc szobránál a Real Madrid valdebebasi edzőközpontjában
Ezek is érdekelhetik