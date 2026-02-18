Russell egy századdal előzte meg Piastrit; a Red Bull, az Aston Martin és a Ferrari is időt vesztett az 1. tesztnapon
Noha az első bahreini teszten a Mercedes párosa zárt az összesített időlista élén, a megtett körök tekintetében jócskán elmaradtak a várakozásoktól az „ezüstnyilak”, miután több gond is hátráltatta őket. A harmadik-negyedik helyet kibérlő Ferrari ezzel szemben fennakadás nélkül teljesítette a programját, és a konstruktőri címvédő McLarennek sem lehetett túl sok oka a panaszra.
A Red Bull vesztett pályaidőt, de tempójával többször magára irányította a figyelmet, és a Mercedes egyenesen a „vörös bikákat” nevezte meg fő esélyesként. Míg a négy élcsapat többnyire egymásra mutogatott, és senki sem akarta magára vállalni a favorit szerepét, abban a teljes mezőny egyetértett, hogy a nagy négyes mindenki előtt jár.
A középmezőnyt eközben látszólag a Haas és az Alpine vezeti a Racing Bulls, Williams és Audi alkotta trió előtt, míg a mezőny végén meglepetésre az Aston Martin és az új csapat, a Cadillac érkezik. Több csapat ugyanakkor komoly fejlesztési csomagokkal készült az második és egyben utolsó, bahreini tesztre, miközben most először kaphat hangsúlyt a teljesítmény is a futásmennyiség mellett, így érdekes volt látni, ez megmutatkozik-e az eddig kirajzolódott erősorrenden a nyitó napon.
A pálya viszonylag gyorsan megtelt, egyedül a Cadillacnek indult döcögősen a kezdés: Sergio Pérez nyolcvan perc után gurult ki először a garázsból, miközben több pilótatárs már 20 kör felett járt. A mexikói ekkor egyetlen installációs kör után újra eltűnt, és noha később újra kijött, két óra elteltével még mindig nem szerepelt mért kör a neve mellett. A Cadillac végül 24 körig jutott, ám így sem az ő nevéhez fűződött a legkisebb táv.
Az új kipufogómegoldással előálló Ferrari volánja mögött Charles Leclerc eközben már az első órában megközelítette a múlt heti teszt legjobb idejét, s az akkor jegyzett 1:33.739-es körével a délelőtti etap leggyorsabbjának bizonyult. Az első hármast a címvédő Lando Norris és Andrea Kimi Antonelli tette teljessé, előbbi 313 ezred hátrányt szedett össze, míg utóbbi további 106 ezred lemaradással érkezett.
A negyedik Alexander Albon már közel két másodperccel maradt el a listavezetőtől. A bejáratást kihagyó Williams ugyanakkor továbbra is zökkenőmentesen fut, a thaiföldi 55 körig jutott az első négy órában. Őt Pierre Gasly követte az Alpine-nal, vagyis a top 5-ben négy Mercedes-motoros autó is szerepelt.
Bár sokat lépett előre a hűtési rendszerén változtató Aston Martin, és Fernando Alonso több mint másfél másodperccel futott jobb időt, mint múlt héten, közel 3 szekundummal maradt el Leclerc-től, ráadásul a kezdeti szorgos adatgyűjtés után eltűnt a garázs mélyében, miután újabb gond adódott a Honda-erőforrással. A spanyol összesen 28 kört tett meg, és már akkor az ebédjét fogyasztotta, amikor többen még a pályán köröztek.
Volt nagy fennakadás az új első szárnyat hozó Red Bullnál is: bár Isack Hadjar eleinte Leclerc-rel és Norrisszal diktálta a tempót, hosszas órákra eltűnt a garázsban, miután egyes hírek szerint megint szivárgással volt gondja. A francia csak 13 kört teljesített, amivel ő tette meg a legkisebb távot. A skála másik végén a „vörös bikák” testvércsapata foglalt helyet: Arvid Lindblad 75 kört tett meg, rajta kívül egyedül Leclerc érte el a 70-es határt.
Csendes délelőttje volt az Audinak, Nico Hülkenberg 49 kört tett meg, és a kilencedik helyen zárta az időlistást. Többször is azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy lefulladt alatta az autó a próbarajtnál. A rajt egyébként is az egyik slágertémát jelenti jelenleg, és nem kizárt, hogy még az idénykezdet előtt lesz szabálymódosítás, aminek a hírek szerint egyáltalán nem örülne a Ferrari. A délelőtti körözés összességében fennakadás nélkül zajlott, bár több versenyző is elhagyta a pályát vagy épp mutatott be elfékezéseket, csak rendszerellenőrzés miatt lendült a piros zászló az ebédszünet előtti utolsó tíz percben kétszer is.
Az egyórás szünetben a Red Bull kivételével valamennyi csapatnál versenyzőcsere volt: a McLarennél Oscar Piastri, a Ferrarinál Lewis Hamilton, a Mercedesnél George Russell, a Williamsnél Carlos Sainz Jr., a Racing Bullsnál Liam Lawson, az Alpine-nál Franco Colapinto, az Aston Martinnál Lance Stroll, az Audinál Gabriel Bortoleto, a Haasnál Oliver Bearman, míg a Cadillacnél Valtteri Bottas ülhetett a volán mögé.
A Ferrari és a Red Bull a mezőny élén? Az Aston Martin sereghajtó? – számokban az első bahreini teszt
Az ebédszünet után viszonylag hamar benépesült a pálya, az első egy órában a Cadillac kivételével valamennyi csapat tiszteletét tette, tehát a Red Bullnak és az Aston Martinnak is sikerült megoldania a gondjait. A silverstone-iak viszont sokáig nem örülhettek, Lance Stroll mindössze hét kör megtétele után a kavicságyban ragadt, miután hirtelen elvesztette a tapadást, és már nem tudott mit tenni, megpördült, majd kisodródott a sóderágyba. Noha az Aston Martin fél órán belül visszakapta az autót, Stroll csak szűk órával később hagyta el újra a garázst, és csupán 26 körig jutott. Az Adrian Newey által vezetett alakulat összességében 54 kört tett meg, ennél valamennyi vetélytárs több időt töltött a pályán.
Nem alakult jól a Cadillacnek sem a délután: az istálló csak kilencven perccel az ebédszünet után fogott újra munkához, és eleinte csupán néhány installációs kör állt Bottas neve mellett. A finn 35 kört tett meg, míg a csapat összességében 59-et, amivel az utolsó előtti helyet foglalta el a megtett táv szempontjából.
Nem folytatódott zökkenőmentesen a Red Bull napja sem, autói csak rövid időre látogattak ki a pályára, mielőtt újra eltűntek volna a garázsban, és ezt a mintát sokáig követték. Hadjar az utolsó órához közeledve viszont már aktívabb volt, és faragott az idején is. A francia összesen 66 körig jutott, legjobb ideje a hatodik helyhez volt elegendő.
Az eddig hibátlanul futó Ferrari is vesztett némi időt: bár Hamilton eleinte sok időt töltött a pályán, több mint másfél órára eltűnt a garázsban. A hétszeres világbajnok az utolsó órában kezdte el újra gyűjteni az adatokat, akkor az első szárny kapta a fókuszt. A hosszú etapot futó brit 44-et tett hozzá Leclerc 70 köréhez, így a Scuderia 114 körrel zárta a nyitó napot, amivel a középmezőnyben végzett a megtett táv tekintetében.
A legtöbb kört a Mercedes teljesítette, szám szerint 145-öt, őt a Racing Bulls követte 136-tal, míg a képzeletbeli dobogó alsó fokára a McLaren állhatott fel 124-gyel. A százas határt még az Alpine (121), az Audi (120), a Ferrari (114), a Williams (110) és a Haas (107) érte el.
Ami az időeredményeket illeti, Leclerc délelőtti idejét ketten is megdöntötték: először Piastri, majd az utolsó fél órához közeledve Russell ugrott az időlista élére, utóbbi az élen is zárta az első tesztnapot. A mercedeses egyetlen századdal előzte meg a McLaren-pilótát, míg a harmadik pozícióba visszaszoruló Leclerc lemaradása 280 ezred volt. Negyedikként Norris érkezett, utána pedig Antonelli.
Az első tesztnap tervezett piros zászlóval, majd módosított rajtprocedúrával zajlott az elmúlt hetekben tapasztalt problémás rajtgyakorlatok után. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a bokszutcába rendelte a versenyzőket, ahol a résztvevők sorba rendeződtek, majd elindultak egy extra felvezető körre. A mezőny ezt követően felállt a rajtrácsra, és először kéken kezdett villogni a jelzőpanel öt másodpercig, amit a megszokott piros lámpás rajt követett.
MÁSODIK BAHREINI TESZT, 1. NAP, VÉGEREDMÉNY
1. George Russell (brit, Mercedes) 1:33.459, 76 kör
2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:33.469, 70 kör
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:33.739, 70 kör*
4. Lando Norris (brit, McLaren) 1:34.052, 54 kör*
5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:34.158, 69 kör*
6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:34.260, 66 kör
7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:34.299, 44 kör
8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:35.113, 55kör
9. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:35.254, 60 kör
10. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:35.263, 71 kör
11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:35.690, 55 kör*
12. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:35.753, 61 kör
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.778, 42kör
14. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:35.898, 61 kör*
15. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:35.974, 26 kör
16. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:36.418, 65 kör*
17. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:36.536, 28 kör*
18. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:36.741, 49 kör*
19. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1:36.769, 75 kör*
20. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:36.798, 35 kör
21. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:38.191, 24 kör*
*: csak délelőtt tesztelt.
|IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 18.
|február 19.
|február 20.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|McLAREN
Norris
Piastri
Norris
Piastri
Piastri
Norris
|FERRARI
Leclerc
Hamilton
|RED BULL
Hadjar
Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
|ASTON MARTIN
Alonso
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Gasly
Colapinto
Colapinto
Gasly
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
Ocon
Bearman
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lawson
Lindblad
|WILLIAMS
Albon
Sainz
Albon
Sainz
|AUDI
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
|CADILLAC
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas