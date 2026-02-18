Russell egy századdal előzte meg Piastrit; a Red Bull, az Aston Martin és a Ferrari is időt vesztett az 1. tesztnapon

Noha az első bahreini teszten a Mercedes párosa zárt az összesített időlista élén, a megtett körök tekintetében jócskán elmaradtak a várakozásoktól az „ezüstnyilak”, miután több gond is hátráltatta őket. A harmadik-negyedik helyet kibérlő Ferrari ezzel szemben fennakadás nélkül teljesítette a programját, és a konstruktőri címvédő McLarennek sem lehetett túl sok oka a panaszra.

A Red Bull vesztett pályaidőt, de tempójával többször magára irányította a figyelmet, és a Mercedes egyenesen a „vörös bikákat” nevezte meg fő esélyesként. Míg a négy élcsapat többnyire egymásra mutogatott, és senki sem akarta magára vállalni a favorit szerepét, abban a teljes mezőny egyetértett, hogy a nagy négyes mindenki előtt jár.

A középmezőnyt eközben látszólag a Haas és az Alpine vezeti a Racing Bulls, Williams és Audi alkotta trió előtt, míg a mezőny végén meglepetésre az Aston Martin és az új csapat, a Cadillac érkezik. Több csapat ugyanakkor komoly fejlesztési csomagokkal készült az második és egyben utolsó, bahreini tesztre, miközben most először kaphat hangsúlyt a teljesítmény is a futásmennyiség mellett, így érdekes volt látni, ez megmutatkozik-e az eddig kirajzolódott erősorrenden a nyitó napon.

A pálya viszonylag gyorsan megtelt, egyedül a Cadillacnek indult döcögősen a kezdés: Sergio Pérez nyolcvan perc után gurult ki először a garázsból, miközben több pilótatárs már 20 kör felett járt. A mexikói ekkor egyetlen installációs kör után újra eltűnt, és noha később újra kijött, két óra elteltével még mindig nem szerepelt mért kör a neve mellett. A Cadillac végül 24 körig jutott, ám így sem az ő nevéhez fűződött a legkisebb táv.

Az új kipufogómegoldással előálló Ferrari volánja mögött Charles Leclerc eközben már az első órában megközelítette a múlt heti teszt legjobb idejét, s az akkor jegyzett 1:33.739-es körével a délelőtti etap leggyorsabbjának bizonyult. Az első hármast a címvédő Lando Norris és Andrea Kimi Antonelli tette teljessé, előbbi 313 ezred hátrányt szedett össze, míg utóbbi további 106 ezred lemaradással érkezett.

Leclerc a délelőtti etap leggyorsabbja (Fotó: AFP)

A negyedik Alexander Albon már közel két másodperccel maradt el a listavezetőtől. A bejáratást kihagyó Williams ugyanakkor továbbra is zökkenőmentesen fut, a thaiföldi 55 körig jutott az első négy órában. Őt Pierre Gasly követte az Alpine-nal, vagyis a top 5-ben négy Mercedes-motoros autó is szerepelt.

Bár sokat lépett előre a hűtési rendszerén változtató Aston Martin, és Fernando Alonso több mint másfél másodperccel futott jobb időt, mint múlt héten, közel 3 szekundummal maradt el Leclerc-től, ráadásul a kezdeti szorgos adatgyűjtés után eltűnt a garázs mélyében, miután újabb gond adódott a Honda-erőforrással. A spanyol összesen 28 kört tett meg, és már akkor az ebédjét fogyasztotta, amikor többen még a pályán köröztek.

Volt nagy fennakadás az új első szárnyat hozó Red Bullnál is: bár Isack Hadjar eleinte Leclerc-rel és Norrisszal diktálta a tempót, hosszas órákra eltűnt a garázsban, miután egyes hírek szerint megint szivárgással volt gondja. A francia csak 13 kört teljesített, amivel ő tette meg a legkisebb távot. A skála másik végén a „vörös bikák” testvércsapata foglalt helyet: Arvid Lindblad 75 kört tett meg, rajta kívül egyedül Leclerc érte el a 70-es határt.

Csendes délelőttje volt az Audinak, Nico Hülkenberg 49 kört tett meg, és a kilencedik helyen zárta az időlistást. Többször is azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy lefulladt alatta az autó a próbarajtnál. A rajt egyébként is az egyik slágertémát jelenti jelenleg, és nem kizárt, hogy még az idénykezdet előtt lesz szabálymódosítás, aminek a hírek szerint egyáltalán nem örülne a Ferrari. A délelőtti körözés összességében fennakadás nélkül zajlott, bár több versenyző is elhagyta a pályát vagy épp mutatott be elfékezéseket, csak rendszerellenőrzés miatt lendült a piros zászló az ebédszünet előtti utolsó tíz percben kétszer is.

Az egyórás szünetben a Red Bull kivételével valamennyi csapatnál versenyzőcsere volt: a McLarennél Oscar Piastri, a Ferrarinál Lewis Hamilton, a Mercedesnél George Russell, a Williamsnél Carlos Sainz Jr., a Racing Bullsnál Liam Lawson, az Alpine-nál Franco Colapinto, az Aston Martinnál Lance Stroll, az Audinál Gabriel Bortoleto, a Haasnál Oliver Bearman, míg a Cadillacnél Valtteri Bottas ülhetett a volán mögé.