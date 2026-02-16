Nemzeti Sportrádió

Marozsán két, Fucsovics 12 helyet rontott, Gálfi és Udvardy javított

2026.02.16. 09:13
Fucsovics 12 helyet rontott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Carlos Alcaraz Arina Szabalenka Fucsovics Márton Marozsán Fábián
Marozsán Fábián két, Fucsovics Márton 12 helyet rontott a férfi teniszezők világranglistáján.

Az ATP honlapja alapján a továbbra is a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos, Marozsán jelenleg 48. a rangsorban, míg Fucsovics a 61. helyre csúszott vissza. Ezen a héten mindketten Dohában szerepelnek: Marozsánra a ranglistán 36. francia Ugo Humbert, míg Fucsovicsra a libanoni Hadi Habib (334.) vár a nyitó körben.

Az élen továbbra is Carlos Alcaraz áll, utána Jannik Sinner következik, és a héten a mieinkhez hasonlóan Katarban versenyeznek.

A nőknél továbbra is három magyar játékos szerepel a legjobb százban, közülük Bondár Anna két helyet rontva a 65., Gálfi Dalma négy pozíciót előrelépve a 86., Udvardy Panna pedig kettőt javítva a 93. helyen található. 

Az élcsoportban nem változott a sorrend, a fehérorosz Arina Szabalenka mögött a lengyel Iga Swiatek és a kazah Jelena Ribakina következik.

Carlos Alcaraz Arina Szabalenka Fucsovics Márton Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Marozsán Humbert-rel, Fucsovics libanoni ellenféllel játszik a dohai tenisztorna első fordulójában

Tenisz
2026.02.14. 18:30

Kellemetlen meglepetés: Fucsovics az első körben kikapott Rotterdamban

Tenisz
2026.02.11. 13:29

Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától

Tenisz
2026.02.10. 12:44

Tenisz-világranglisták: Fucsovics, Bondár és Udvardy is javított

Tenisz
2026.02.09. 16:47

Bardóczky Kornél: Nehéz lesz innentől, de nem adjuk fel

Tenisz
2026.02.08. 08:29

Őrült döntő szett tie-breaket nyert meg Ethan Quinn Marozsán Fábián ellen, 2:0 az amerikaiaknak

Tenisz
2026.02.07. 18:54

NS-jótékonyság: legyen tiéd Marozsán Fábián dedikált meze!

Tenisz
2026.02.07. 10:34

Djokovics nem viccel, még van benne két jó év

Tenisz
2026.02.03. 11:21
Ezek is érdekelhetik