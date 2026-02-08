Bardóczky Kornél: Nehéz lesz innentől, de nem adjuk fel

Az Egyesült Államok csapata mind a két egyesmérkőzést megnyerte Magyarország ellen a Davis-kupa-világdöntő-selejtező 1. fordulójában szombaton, Tatabányán. A nyitó meccsen Tommy Paul (ATP-22.) két játszmában múlta felül Piros Zsombort (176.) – a magyar játékos az első szettben 3:2-es vezetésnél ápolási szünetet kért, mint kiderült, kisebb izomhúzódást szenvedett, ennek ellenére kiharcolta a tie-breaket, amiben viszont az ellenfél volt a jobb. A második szettben 1:1-nél ugyan Piros került breakelőnybe, Paul azonban egyből visszabreakelt, majd 4:3-as vezetésénél újból elvette a magyar teniszező adogatását, aztán kiszerválta a mérkőzést.

„Tudtuk róla, hogy a válogatottban mindig kiemelkedőt nyújt – fogalmazott Tommy Paul Pirosról a találkozójuk után. – Tisztán látszott, mit szeretne játszani, ezt elég jól kivitelezte is, különösen a tenyereseivel irányított jól, én arra törekedtem, hogy ez ne sikerüljön neki. A kritikus labdamenetekben viszont valamivel én voltam jobb.”

Arról is beszélt, a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban kialakított salakpálya kicsit csúszósabb, mint általában, de ezzel a magyaroknak is ugyanúgy meg kell küzdenie. Az eredeti kiírás szerint Marozsán Fábiánnal (46.) vasárnap összecsap – Paul kiemelte, nem egyszerű, ha a közönség az ellenfelének szurkol, viszont dicsérte a magyar szurkolók lelkesedését. „Ez teszi igazán érdekessé az eseményt, erről szól az egész” – tette hozzá.

„Jó volt újra magyar közönség előtt játszani a Davis-kupában, az már csak hab a tortán, hogy ilyen kvalitású játékos ellen tehettem meg – így Piros Zsombor. – Élveztem a kihívást, elképesztően agresszíven, okosan, kreatívan játszott, nehezen találtam rajta fogást. Nagyon sajnálom, hogy egy tenyeresnél lett egy kisebb izomhúzódás a jobb hajlítómban. Kezeljük, most már jobb, mint a meccs alatt, de az a helyzet, hogy fitten, e sérülés nélkül is én voltam kevésbé esélyes, talán enélkül egy kicsivel nagyobb sanszom lett volna. A lehetőségeimhez képest jól mozogtam, ami bennem volt, kihoztam magamból, de pályafutásom során eddig nem volt hozzá hasonló ellenfelem. A fontos pontoknál valóban két-három szinttel feljebb kapcsolt, úgy játszotta meg, mint egy top ötös játékos.”

A sérüléssel kapcsolatban elárulta, vasárnap „két meccs talán egy kicsit húzós lenne. Elképzelhető, hogy a párost kihagyom, de ez később válik el.”

A nap második meccsén Marozsán Fábián simán került szettelőnybe Ethan Quinn (68.) ellen, a második játszma elején viszont visszaesett a játéka, és az ellenfél hasonlóan simán egyenlített. A döntő felvonásban mindkét játékos hozta az adogatójátékait – Marozsánnak 4:3-nál négy breaklabdája volt, de valamennyi kimaradt. Az igencsak izgalmas rövidítésben mindkét félnek négy meccslabdája volt, egy rossz magyar fonák nyeséssel az amerikai 13–11-re nyerte meg a tie-breaket, ezzel a találkozót is.

„Remek napot zártunk, két kemény meccset nyertünk meg. Tommy előnyt szerzett, Ethan pedig valami különlegeset vitt végbe Davis-kupa-bemutatkozásán, egy képzett ellenféllel szemben úgy, hogy a közönség nem mellette volt” – kezdte Bob Bryan, az amerikaiak szövetségi kapitánya, majd a válogatottban első meccsét megnyerő, 2023-ban amerikai egyetemi bajnok Ethan Quinn folytatta. – „Az első játszmában nem éreztem magam komfortosan, az edzésekhez képest is többet csúszkáltam, időbe telt, mire alkalmazkodtam. Aztán a kritikus pillanatokban sikerült javítanom a játékomon, bejöttek a fonákjaim, néhány hosszú labdamenetet is nyertem vele. A Davis-kupa légköre egyértelműen más, mint bármely egyéb tornáé, szirénáznak a megafonnal, dobpergés hallatszik, ilyen atmoszférában még nem volt részem. Ahogy azonban a csapattagok bíztatják egymást, az az egyetemi időszakra emlékeztet.”

Bardóczky Kornél ekképp értékelt. „Nehéz mit mondani egy ilyen nap után. Tudtuk, hogy Zsombi mérkőzése lesz a nehezebb, amelyen kevesebb esélyünk van, de remekül felvette a versenyt Tommy Paullal. Ám mindenki láthatta, milyen szintet képvisel az ellenfél, amikor igazán fontos volt, hihetetlenül pontosan, stabilan játszott. Zsombi a határait feszegette, mindent megpróbált, színvonalas meccset játszott Paullal, kihozta, ami benne volt, de ebben a mérkőzésben nem volt több, kikapott a jobb játékostól. Fábinál több reményt fűzhettünk a sikerhez, áldozatot hozott, hogy vállalta a salakpályás játékot a kemény pályás versenyek között. Dominált az első játszmában, de a második szettben egyszerűen nem jöttek be a breaklabdák, onnan sokkal stabilabb volt az ellenfél. Talán hazabeszélek, de kijárt volna Fábinak a siker az elmúlt évek vereségei után, ám az élet nem ad ingyen semmit. Nehéz lesz innentől, de nem adjuk fel.”

A magyar szövetségi kapitány hamarosan hozzátette: „Meg kell dicsérni az ellenfelet, huszonegy évesen, első Davis-kupa-meccsén, idegenben, hatezer néző előtt hihetetlenül jól teniszezett.”

„Igyekszem regenerálódni, mert hamar jön a következő nap – mondta Marozsán Fábián. – A második szett elején, ha kihasználom a breaklabdákat, akkor nem nő meg az ellenfelem önbizalma, és talán másképp alakul. A döntő szettben négy-háromnál sajnos szintén elbuktam breaklabdákat, a rövidítésben pedig fej fej mellett haladtunk, két meccslabdám is kimaradt, innentől, két óra tenisz után pedig igazi orosz rulett volt, melyikőnk nyer. Próbálom minél hamarabb elfelejteni a vereséget, bármennyire is fáj.”

Vasárnap 11 órától a párosok mérkőzésével folytatódik a párharc, az eredeti kiírás szerint Marozsán Fábián és Piros Zsombor Christian Harrison és Austin Krajicek duójával néz szembe, de a meccs kezdéséig mind a két szövetségi kapitány módosíthat a felálláson.

Ha az Egyesült Államok ezt a mérkőzést is megnyeri, eldönti a párharcot, és továbbjut a selejtező második körébe.