Harminc centiméter hó esett Razgradban, a Ludogorec edzője is segített lapátolni – videó

„Még jobban motivál minket az a tény, hogy a Bajnokok Ligája-selejtezőben kikaptunk a Ferencvárostól. Le akarjuk győzni őket! Jó formában vagyunk, megvan bennünk a minőség, bízunk benne, hogy képesek vagyunk nyerni!” – mondta Deroy Duarte, a bolgárok középpályása.

A Ludogorec vezetőedzője, Per-Mathias Högmo így nyilatkozott a meccsről: „Biztosak vagyunk a képességeinkben! Sok gólt szerzünk az európai kupaporondon, ezt folytatnánk most is. Ki kell használnunk az erősségeinket! A Ferencváros stabil csapat, jól szervezett, fizikailag erős, kialakult játékstílussal. Erősnek kell lennünk a párharcokban, meg kell szorongatnunk őket!”

Högmo a meccsen felül a havazásról, a pálya állapotáról is beszélt. A Huvepharma Aréna gyepére harminc centiméter hó esett, amit a vezetőedző is segített ellapátolni.

„Ma reggel beszéltem a Bodö/Glimt vezetőedzőjével. A csapata ma este az Interrel játszik a Bajnokok Ligájában, de a rengeteg hó miatt kérdéses volt a meccs megrendezése. Mondtam neki, hogy ma több hó van Razgradban, mint ott, de a klubnál készen állunk arra, hogy a pályát kiváló állapotba hozzuk a holnapi mérkőzésre.”