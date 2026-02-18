Nemzeti Sportrádió

Harminc centiméter hó esett Razgradban, a Ludogorec edzője is segített lapátolni – videó

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.02.18. 17:46
null
Per-Matthias Högmo a Ludogorec pályáján (Fotó: Facebook/PFC Ludogorec 1945)
Címkék
FTC El-rájátszás Ludogorec Ferencváros Per-Mathias Högmo
Szerdán tartott sajtótájékoztatót a Ferencváros elleni Európa-liga-párharc előtt a magyar bajnok rájátszáskörös ellenfele, a bolgár Ludogorec.

 

„Még jobban motivál minket az a tény, hogy a Bajnokok Ligája-selejtezőben kikaptunk a Ferencvárostól. Le akarjuk győzni őket! Jó formában vagyunk, megvan bennünk a minőség, bízunk benne, hogy képesek vagyunk nyerni!” – mondta Deroy Duarte, a bolgárok középpályása.

A Ludogorec vezetőedzője, Per-Mathias Högmo így nyilatkozott a meccsről: „Biztosak vagyunk a képességeinkben! Sok gólt szerzünk az európai kupaporondon, ezt folytatnánk most is. Ki kell használnunk az erősségeinket! A Ferencváros stabil csapat, jól szervezett, fizikailag erős, kialakult játékstílussal. Erősnek kell lennünk a párharcokban, meg kell szorongatnunk őket!”

Högmo a meccsen felül a havazásról, a pálya állapotáról is beszélt. A Huvepharma Aréna gyepére harminc centiméter hó esett, amit a vezetőedző is segített ellapátolni.

„Ma reggel beszéltem a Bodö/Glimt vezetőedzőjével. A csapata ma este az Interrel játszik a Bajnokok Ligájában, de a rengeteg hó miatt kérdéses volt a meccs megrendezése. Mondtam neki, hogy ma több hó van Razgradban, mint ott, de a klubnál készen állunk arra, hogy a pályát kiváló állapotba hozzuk a holnapi mérkőzésre.”

Bajnokok Ligája
10 órája

Bodőben egyelőre a hó nagyobb akadály, mint az Inter

Qarabag–Newcastle, Olympiakosz-–Leverkusen és FC Bruges–Atlético Madrid mérkőzéseket rendeznek
Európa-liga
1 órája

Robbie Keane: A pálya talaja nem befolyásolhatja a játékunkat

„Mindkét csapat jól ismeri a másikat. Mi ismerjük őket, ők ismernek bennünket. De ne feledjük, új vezetőedzőjük van.”

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 21.00: Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

FTC El-rájátszás Ludogorec Ferencváros Per-Mathias Högmo
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: A pálya talaja nem befolyásolhatja a játékunkat

Európa-liga
1 órája

Vállalatként működő klub az FTC El-ellenfele, a Ludogorec

Európa-liga
9 órája

Kiderült, hány mérkőzést hagy ki a ZTE ellen kiállított Ibrahim Cissé

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:28

Német játékvezetője lesz a Ludogorec–Ferencváros meccsnek az El-ben

Európa-liga
Tegnap, 10:15

Mariano Gómez: Minden esélyünk megvan a továbbjutásra!

Európa-liga
Tegnap, 9:43

A Ferencváros hétfőn fogadja a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
2026.02.16. 14:10

NB I: magyar fiatalok érkeztek külföldről; a ZTE volt a piaci hajrá főszereplője

Labdarúgó NB I
2026.02.16. 11:55

A rákcsapdakészítés is érdekelte, de a futball jobban – interjú Kristoffer Zachariassennel

Képes Sport
2026.02.16. 11:49
Ezek is érdekelhetik