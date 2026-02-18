Nemzeti Sportrádió

Gasper Potocnik távozik Sopronból, Baksa Szabolcs váltja

2026.02.18. 18:07
A Sopron edzőváltást jelentett be (Fotó: Sopron KC)
Sopron Gasper Potocnik Sopron KC Baksa Szabolcs férfi kosárlabda
Délelőtt jelentette be Gasper Potocnik távozását a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Sopron KC, délután azt is bejelentette a klub, hogy Baksa Szabolcs váltja.


Házon belül oldja meg a pótlást a Sopron KC, amely délelőtt jelentette be, hogy megválik vezetőedzőjétől, a szlovén Gasper Potocniktól. Helyét eddigi segítője, Baksa Szabolcs veszi át.

„Ügyvezetőnk a váltást azzal indokolta, hogy csapatunk az utóbbi időszakban nem igazán tudta kiszolgálni a soproni közönséget, a szurkolókat, és hazai pályán sorra vesztette el a papíron nyerhető mérkőzéseket, ezzel pedig a rájátszásba jutás is veszélybe került. Kétségtelen, hogy voltak sérülések, kényszerű változtatások a keretben, de ilyenek minden csapat életében vannak. Ezzel együtt jelenleg csapatunké a bajnokság egyik leggyengébb hazai mérlege” – olvasható a klub közleményében.

„Gasper Potocniknak még egyszer köszönjük a csapatunknál végzett munkáját, és sok sikert kívánunk a további pályafutásához!” – írja a csapat.

 

