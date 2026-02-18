Fucsovics kikapott a 2024-es győztestől Dohában

Fucsovics Márton az első fordulóban a szabadkártyával induló Hadi Habibot két szettben búcsúztatta, Karen Hacsanov pedig a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Mocsizuki Sintaro ellen nyert három játszmában.

A magyar és az orosz teniszező korábban kétszer találkozott: 2017-ben a Davis-kupában Fucsovics három szettben nyert, két évvel később Bécsben a magyar teniszező a harmadik szettben feladta a mérkőzést.

Dohában Hacsanov nyerte az első három játékot, és míg Fucsovicsnak bréklabdája sem volt, addig az orosz 5:2-nél újabb játékot nyert fogadóként. A második játszmában 4:4-ig mindketten biztosan hozták a szerváikat, ezután viszont Fucsovics kihasználta az első bréklabdáját, majd kiszerválta a játszmát.

A döntő felvonásban Fucsovics több bréklabdát is veszni hagyott, a 2024-es győztes Hacsanov viszont 5:4-es vezetésénél értékesítette az ő elsőjét, és ezzel bő két óra játék után bejutott a negyeddöntőbe, ahol a Carlos Alcaraz–Valentin Royer párharc győztese vár rá.

TENISZ

ATP-TORNA, DOHA, 2. FORDULÓ

Hacsanov (orosz, 7.)–Fucsovics (magyar) 6:2, 4:6, 6:4