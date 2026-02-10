Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától

A világranglistán 46. helyen álló játékos kedd este a nyitó fordulóban a belga Zizou Bergs ellen lépett volna pályára.

A magyar szövetség közösségi oldala azt nem közölte, hogy a hétvégén még az amerikaiak elleni tatabányai, salakpályás Davis Kupa-mérkőzésen szereplő Marozsán miért lépett vissza a hollandiai versenytől, arról ugyanakkor beszámolt, hogy az első számú magyar teniszező jövő héten a dohai viadalon szerepel majd.



Rotterdamban így is lesz magyar játékos: a 2021-ben döntős Fucsovics Márton (49.) szerdán a szabadkártyával induló, hazai Guy Den Ouden (169.) ellen lép pályára a nyolcaddöntőbe jutásért.