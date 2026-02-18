Kiesett a Komárom a Szlovák Kupából

A Liptószentmiklós–Komárom mérkőzés története hosszabb időre nyúlik vissza. A találkozót eredetileg még ősszel, november második felében rendezték volna meg. A lilák többször jelezték, hogy ez nem megfelelő időpont, mivel Liptószentmiklóson akkor már téliesek a körülmények.

Így is történt: a komáromiak elutaztak a közel 300 kilométerre lévő helyszínre, ám a pálya használhatatlansága miatt a mérkőzést nem lehetett lejátszani, ezért a csapat hazautazott.

Az illetékesek a mai napot jelölték ki a pótlásra. A KFC vezetői mindent megpróbáltak, hogy megfelelőbb helyszínt vagy időpontot találjanak, de süket fülekre találtak.

„Ami sok, az már sok – dühöngött a találkozó előtt Radványi Miklós, a komáromiak vezetőedzője. – Mivel a csapatra nehéz bajnoki mérkőzések várnak, és nagyon sok sérült is van a keretben, azok a játékosok, akik vasárnap a kezdőcsapatban szerepeltek a DAC ellen – Szűcs Patrik kivételével – nem is utaztak el Liptószentmiklósra.”

A lilák így tartalékos összeállításban léptek pályára a nehéz, fagyos talajon. A hazaiak 284 néző előtt Richard Bartos góljával szerezték meg a vezetést. A vendégek igyekeztek egyenlíteni, de inkább a hazai csapat alakított ki helyzeteket. Közvetlenül a lefújás előtt vitatott jelenet borzolta a kedélyeket: a hazai kapus, Adrián Slancík szabálytalankodott a kapura törő Zoran Ivaniccsal szemben, ám a játékvezető továbbot intett...

SZLOVÁK KUPA

Liptószentmiklós (II.)–Komárom 1–0

Komárom: Vojtko István végig a pályán volt; Szűcs Patrik a 73. percig játszott; Mitring Zsombor a szünet után lépett pályára