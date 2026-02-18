Elfeledett élvonalbeli futballklubok, 1. rész: Sabaria, a magyar profi futball első hullócsillaga

Mielőtt belevetnénk magunkat a szombathelyi futball őstörténetébe, vizsgáljuk meg, mit jelentett 1926-ban a profizmus a magyar labdarúgásban. Onnantól az egyesületek egy része részvénytársasági formában működött, a futballisták profi szerződést köthettek klubjukkal, megnőtt a szponzori lehetőségek mértéke is, valamint először országos profi ligát szerveztek. A módosítások hatására számos magyar válogatott játékos tért haza külföldről, például Schlosser Imre is, aki 37 évesen (újra) az FTC labdarúgója lett. A profi I. osztály mezőnyét tíz csapat alkotta, a nyolc legjobb fővárosi (és környéki, hiszen például akkor Újpest és Kispest sem volt Budapest része) mellé a két legerősebb vidéki együttes csatlakozott Szombathelyről és Szegedről.

A vasi megyeszékhelyen már a XIX. század végén rendeztek bemutató futballmérkőzéseket. A Szombathelyi Sportegylet 1910-ben indította el labdarúgó-szakosztályát, két évvel később ebből vált ki a Szombathelyi Iparosok és Kereskedők Magyar Testgyakorló Köre, a későbbi SzAK. A háborút követő időszakban hamar az egyik legerősebb vidéki csapattá fejlődött, egymás után hétszer (!) nyerte meg a kerületi bajnokságot, kétszer az országos bajnoki döntőbe is eljutott, ám ott 1923-ban és 1924-ben is alulmaradt.

1926 nyarán a SzAK keretére alapozva, Sabaria néven a szombathelyiek is jelentkeztek a profi ligába. „A csapat már úgyszólván készen áll a startra, a játékosok legnagyobb része már leszerződött. Fővárosiakra vagy más vidékiekre egy-kettő kivételével nem számítanak, bíznak a bennszülöttekben. A régi SzAK-ból Weinhardt, Prém, Nagy, Vámos, Holzbauer és Németh lesz a Sabáriában, de az SzSE is ad játékost, még pedig a három legjobbját: Sladovicsot, Basst és Horváthot” – írta lapunk a sárga-kékekkel kapcsolatban 1926 augusztusában.

A Sabaria csapata az 1926–1927-es idényben (Fotó: Nemzeti Sport)

Elkapta a rajtot az együttes, 1926. szeptember 5-én a kispestiek ellen 4:1-es szombathelyi siker született, egy héttel később hazai környezetben az Újpestet múlta felül a Sabaria. „Szombathely egész társadalma eljött megnézni a Sabaria nagy csatáját. A Sabaria meghálálta a nagy érdeklődést s legyőzte Újpest félelmes hírű csapatát, nagy küzdelemben, de biztosan és megérdemelten” – számolt be lapunk hasábjain a találkozóról a legendás Pluhár István.

Első profi idényében csupán rosszabb gólkülönbsége miatt maradt le a dobogóról a Sabaria, amely az utolsó fordulóban a Hungária együttesét múlta felül 2:1-re. Rövidesen visszavágtak a fővárosiak, a Közép-európai Kupa selejtezőjében 3:2-re győztek, így ők indulhattak a nemzetközi sorozatban.

A Sabaria a következő idényben is nagyszerűen szerepelt, mind­össze négy vereséget szenvedett és ezúttal is negyedik lett. A Ferencvárost például 28 ezer néző előtt múlta felül 3:1-re az Üllői úton, erről a meccsről még a filmhíradó is beszámolt, Weinhardt Ferenc védéseit a mai napig megnézhetjük, míg lapunk két és fél oldalon (!) taglalta a találkozót. A Hungária elleni 5:1-es siker után csak úgy röpködtek a játékosokat dicsérő jelzők, a fővárosi publikum a vállán vitte le a vasi futballistákat…

„Hihetetlen lelkesedéssel játszott mindegyik szombathelyi játékos: gyorsak voltak, sokkal gyorsabbak a kék-fehéreknél, mindenütt ők voltak, úgyhogy sokszor úgy tűnt fel, mintha sokkal több Sabaria-játékos volna a pályán, mint kék-fehér” – méltatta lapunk a Sabariát.

A Sabaria támadója, Stofián János (sötétben) és a ferencvárosi Hungler János harca (Fotó: Tolnai Világlapja/Pobuda)

A sikeresen szereplő csapat fenntartása azonban sok pénzbe került, a játékosok fizetése mellett az utazásra, játékvezetők fogadására is költeni kellett többek között. Ráadásul a Sabariának még saját pályája sem volt, eleinte a SzAK stadionjában, majd a Városligetben fogadta ellenfeleit, hacsak el nem adta a pályaválasztói jogot. Bevételi oldalon a jegyek mellett a hirdetések szerepeltek, valamint az úgynevezett portyázás vagy „vajaskenyér-túrák”, amelyek során külföldi ellenfelekkel mérkőztek meg a csapatok.

1928 decemberében, a gyengén sikerült őszi szezont követően váratlant húzott a Sabaria: magyar klubként először a tengerentúlra utazott, méghozzá azzal a reménnyel, hogy némi bevétel mellett sikerül egymásra hangolnia a keretét. „A Sabaria különben mindenre felkészülve utazik el. Visznek magukkal több labdát, hátha ott más fajta, a Sabaria játékosainak szokatlan labdával játszanak. Zászlót egész bőröndre valót csomagoltak be. Köztük van a nagy angyalos címerrel díszített nemzeti zászlónk, amit a szállodára tűznek ki és esetleg a hajó árbocára húznak fel. Zászlót visznek minden egyesület és minden szövetség részére, zászlót tűznek ki az autójukra, a vasúti kocsikra, mégpedig nemzeti színűt és Sabaria-lobogót is” – számolt be lapunk az előkészületekről. Még üres szerződéseket is vitt magával a csapat, hátha hazacsábít néhány magyar légióst.

Nos, a Kubát, Mexikót és az Egyesült Államokat is érintő túra végül négy hónaposra nyúlt, többek között influenzajárvány és felkelés is nehezítette az együttes dolgát. A játékosok ugyan az életre szóló élmény mellett háromezer pengőt kaptak, de a klub bevételei elmaradtak a remélttől. Ráadásul a bajnokságban sem javultak az eredményei, a Sabaria kiesett.

Egy idényt követően visszajutott, ám már nem tudta megismételni korábbi nagyszerű teljesítményét. A begyűrűző nagy gazdasági világválság hatása is közrejátszott abban, hogy a Sabaria 1932 tavaszán az utolsó hét mérkőzését már le sem játszhatta, súlyos anyagi problémái miatt áprilisban kizárták, mivel az ellenfeleinek járó nyolcszáz pengőt sem volt képes kifizetni.

Weinhardt Ferenc, a Sabaria válogatott kapusa fogja meg a labdát a Ferencváros ellen (Fotó: Tolnai Világlapja/PoBuda)

„A Sabaria nem vehet részt tovább a bajnokságban, eredményeit semmisnek tekintik, a csapatot utolsónak helyezték, öt játékosát a szövetség »lefoglalta«” – írta címlapján a Nemzeti Sport 1932. április 27-én. Saját maga hatodik születésnapját sem élhette meg az egyesület, amely lényegében a magyar profi futball első hullócsillaga lett. Rövid időre felragyogott, majd gyorsan el is tűnt…

Szombathelyi FC néven új egyesület szerveződött a romokon, ám a városban onnantól a vasutasok Haladása tört meghatározó szerepre. A MÁV mindvégig amatőr státusú csapata 1936 nyarán országos bajnokként vívta ki szereplési jogát a nemzeti bajnokságban. Más szombathelyi egyesület azóta sem jutott el a legmagasabb osztályig, habár 1942-ben a többek között Lóránt Gyulát is foglalkoztató SzFC csak rosszabb gólkülönbséggel maradt le.

1916-ban a Szombathelyi SE edzésén nem akadt elég játékos, így a nézőtérről ugrott be balszélsőnek egy 15 éves legény. Holzbauer József néhány nappal később már az SzSE csatársorának bal oldalán szerepelt a budapesti „33” ellen. 1919-ben a Szombathelyi AK második csapatához került, egy sérülés miatt kapott először lehetőséget a felnőttek között. A bécsi Cricketer ellen jól sikerült a bemutatkozása, rövidesen a SzAK alapemberévé vált a civilben villanyszerelőként dolgozó futballista. A „Bozsó” becenevű támadó 1925-ben a felnőttválogatottban is bemutatkozott; „Holzbauer nemcsak megállta a helyét, hanem – még ellenségeinek megállapítása szerint is – a magyar csapat legjobb, leghasznosabb tagja volt” – írta róla a Pesti Napló. Holzbauer a meggypiros mezt összesen hat alkalommal húzhatta magára. 1926-ban a SzAK-ra épülő Sabaria játékosa lett, amelyet megszűnéséig, 1932-ig szolgált. 1965-ben hunyt el. Emblematikus alak: Holzbauer József

A Sabaria nevével a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján találkozhattunk legközelebb, ám ennek a piros, fehér és kék színeket használó csapatnak lényegében semmi köze sem volt az ötven évvel korábbi Sabariához. Azaz valamennyi mégis, a Szombathelyi SE Dózsa (az SzSE-ből vált ki a későbbi SzAK még az első világháború előtt) és a Savaria Cipőgyár SE egyesülésével jött létre 1975-ben a Sabaria SE, amely részben a Városligeti Sporttelepen fogadta ellenfeleit 1993-as megszűnéséig.

A Sabaria megszületésének 100., a Haladás élvonalba jutásának 90. évfordulóján a legmagasabban jegyzett szombathelyi csapatot a harmadosztályban találjuk. A megszűnés széléről szurkolói támogatásoknak köszönhetően megmentett Hali svájci befektetővel épül újjá.

Alapítva: 1926

Megszűnt: 1932

Színe: sárga-kék

Hazai mérkőzései helyszíne: SzAK-stadion, Városligeti Sporttelep

Élvonalban töltött idényei száma: 5

Legjobb helyezése: 4. (1927, 1928)

Élvonalbeli mérlege: 106 mérkőzés (38 győzelem, 16 döntetlen, 52 vereség) SABARIA FC (Szombathely)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 14-i lapszámában jelent meg.)