Dohai tenisztorna: Fucsovics sima győzelemmel nyolcaddöntős

A 34 éves magyar játékos az 1. fordulóban, kedden a szabadkártyás libanoni Hadi Habib felett diadalmaskodott két játszmában.

A világranglistán 61. Fucsovics a múlt héten, Rotterdamban váratlan vereségbe „futott bele" az ATP-rangsorban akkor mindössze 169., szabadkártyás Guy Den Ouden ellen. A sorsolásra a közel-keleti viadalon sem lehetett panasza, ugyanis egy – papíron – még könnyebb ellenfél, az ugyancsak szabadkártyás Habib (334.) várt rá. A 27 éves rivális eddigi legnagyobb sikere a tavalyi ausztrál nyílt bajnokságon elért második fordulója mellett egy 2024 decemberi, chilei challenger-torna megnyerése volt.

A nyíregyházi teniszező ugyan sok rontással, kettős hibákkal kezdte az összecsapást, de fokozatosan feljavult, ellenfele viszont főként a rendkívül gyenge első szervái miatt nem tudta szorossá tenni a mérkőzést, amely kereken 70 perc után ért véget.

Fucsovicsra a szerencsés vesztesként főtáblás japán Mocsizuki Sintaro (117.) és az orosz Karen Hacsanov (17.) meccsének győztese vár a nyolcaddöntőben.

TENISZ

ATP 500-as torna, Doha

Fucsovics Márton–Hadi Habib (libanoni) 6:3, 6:3

KÉSŐBB

Ugo Humbert (francia)–Marozsán Fábián