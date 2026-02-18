Szűcs Kornél: Ha váltás jött a pályafutásomban, az mindig jól sült el

Szűcs Kornél a szerbiai átigazolási időszak utolsó napján írt alá a Vojvodinához, és most a védő a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva beszélt a klubcseréjéről.

„Körülbelül két hete érkezett megkeresés a Vojvodinától, és ezt viszonylag hamar követte egy ajánlat, amit a Plymouth elutasított. Úgy tűnt, kezd csendesedni az ügy, de a következő Vojvodina-ajánlatot már elfogadta a Plymouth.”

A védő számára nagy élmény volt az Angliában töltött másfél év, még úgy is, hogy a végén már kevés lehetőséget kapott.

„Sokat fejlődtem a másfél év alatt, a Championshipben alapember voltam, a válogatottban is bemutatkozhattam. Sajnos kiestünk a harmadosztályba, de az elején ott is játszottam, majd részleges térdszalagsérülést szenvedtem. Közben összeállt a csapat, nem sikerült visszakerülnöm. Viszont én voltam az egyik, akinek voltak megkeresései, így a Plymouth számára is opció volt, hogy keressen rajtam. Tetszett, amit felvázoltak a szerbek, én is pozitívan állok hozzá, mert ha váltás jött a pályafutásomban, az mindig jól sült el. Öt pontra vagyunk az első helytől, a nemzetközi porondon is komoly tervei vannak a klubnak.”

Szűcs beszélt az edzőiről is: a Wayne Rooney által képviselt felfogás, vagyis a hátulról építkezés és a labdakihozatal nagyon feküdt neki, ráadásul a korábbi klasszis csatár rengeteg tanácsot adott. Miron Muslicnál átalakult a csapatjáték, stabil védekezés után hosszú labdákkal próbáltak veszélyeztetni, ott nem csak közép-, hanem jobbhátvédet és jobb oldali futót is játszott. Intenzívebb lett a játékuk, ebben is sokat fejlődött. Tom Cleverley is elmondta neki, hogy miben fejlődhet, és rengeteget gyakoroltak edzés után is. Mint mondta, reméli, hogy az edzőktől tanultakat majd Szerbiában kamatoztathatja. Ezután áttért az újvidéki benyomásokra is.

„Szerintem elsősorban középhátvédként számolnak velem, a csapattársak az első edzés után mondták, hogy szóljak, miben segíthetnek, ez pont olyan volt, mint Angliában. Nagyon jó csapat, együtt sikeresek lehetünk.”

Szűcs hozzátette, hogy Magyarország közelsége is szerepet játszott a váltásban.

„Pihenőnapokon is haza tudok ugrani, csak négy óra az út. Anglia után ez már semmiség, ott egy idegenbeli meccsre hat-hét-nyolc órákat utaztunk. Fontos, hogy minél többet tudjak találkozni a családommal és a barátaimmal. Bár Angliába is kijöttek, de más, amikor kocsival is elérhető távolságban vannak. Három évre írtam alá, hiszem, hogy újra fel tudnak építeni. Szeretnék visszakerülni a válogatottba, ám előbb itt akarom beverekedni magam a csapatba. Szombaton remélhetőleg már a keretben lehetek.”