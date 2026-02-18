Nemzeti Sportrádió

A New York Yankees lecsapott a magyar tehetség játékjogára

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.18. 15:33
null
Morua Márkó (Fotó: X/Shawn Spradling)
Címkék
New York Yankees Morua Márkó MLB baseball
A világ leghíresebb és legeredményesebb baseballcsapata, a New York Yankees megszerezte a magyar tehetség, Morua Márkó játékjogát. A 16 éves játékos jövő januárban kezdhet az amerikai klubnál.

Morua Márkót eredetileg – tavaly augusztusban – a szintén az észak-amerikai profiligában (MLB) szereplő San Diego Padres szerződtette, de januárban kiderült, hogy adminisztrációs hiba történt, a játékjog mégsem került a kaliforniai együtteshez. Ekkor jött képbe a Yankees, amely már korábban is figyelte a fiatal magyar elkapót (catchert), s egy tíznapos, mindenre kiterjedő tesztelés után szerződtette.

Morua Roberto, Márkó édesapja az MTI-nek azt mondta, a megállapodás létrejöttekor Mario Garza, a New York-iak nemzetközi játékosmegfigyelő igazgatója úgy fogalmazott: Márkó leigazolásával megütötték a lottófőnyereményt.

A Sports Illustrated (SI), az egyik legjelentősebb amerikai sportmagazin a honlapján azt írta, hogy a Yankees több mint félmillió dollárt fizetett a magyar tehetség játékjogáért. Összehasonlításképpen: tavaly a San Diego Padres 70 ezret kínált.

„Más csapatok is tettek ajánlatot Moruáért, de a Yankees mindenkit megelőzött, mivel jóval komolyabb összeget tett le az asztalra. Ez pedig mutatja, hogy mennyire hisznek a 16 éves magyar játékosban” – írta az SI.

Morua Márkó az első magyar, aki profi szerződést kötött egy MLB-csapattal. A New York Yankeeshez jövő januárban csatlakozik, addig – testvéréhez, Martinhoz hasonlóan – változatlanul egy dominikai akadémián készül.

Morua Márkó nagyapja honosította meg Magyarországon a sportágat, egyúttal az első hazai egyesületet is ő alapította 1990-ben, Óbudán. Az Óbudai Baseball Klubban edzőként is dolgozott, s oroszlánrésze volt a Magyar Baseballszövetség 1992-es megalapításában is. Morua Roberto hozzá hasonlóan elkötelezett híve a sportágnak, jelenleg az Óbudai Brick Factory Baseball és Softball SE elnöke, illetve a felnőtt, az U18-as és az U15-ös magyar válogatott kapitánya.

A New York Yankees az MLB történetének legsikeresebb csapata, rekordot jelentő 27 bajnoki címmel rendelkezik.

 

New York Yankees Morua Márkó MLB baseball
Legfrissebb hírek

Sorozatban tizedszer a Dallas Cowboys a világ legértékesebb csapata, Szoboszlai klubja a 48.

Minden más foci
2025.12.18. 22:16

Hetedik meccsen védte meg MLB-címét a Dodgers – videók

Amerikai sportok
2025.11.02. 08:57

MLB: egy győzelemre a bajnoki címtől a Toronto, 76 éves újoncrekord dőlt meg

Amerikai sportok
2025.10.30. 10:04

MLB: Freddie Freeman döntött, rekordbeállítás a nagydöntő harmadik meccsén

Amerikai sportok
2025.10.28. 09:12

Morua Márkó: Hihetetlen és különleges érzés az első magyar profi MLB-játékosnak lenni

Amerikai sportok
2025.10.10. 14:35

Baseball: sporttörténelmi szerződés, magyar tehetséget igazolt a San Diego Padres

Amerikai sportok
2025.08.25. 12:02

Jövőre Európa elitjében versenyezhet a magyar U18-as baseballválogatott

Egyéb csapat
2025.07.13. 11:48

Videó: ez nem lehetett kellemes – 170 km/órával kapta fejbe a labda a dobót

Amerikai sportok
2025.02.21. 17:36
Ezek is érdekelhetik