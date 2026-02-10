Fél év után visszatért az NB II-es Csákvárhoz a védő

A 21 éves Gregor Zalán Pakson nevelkedett, 17 évesen ott is mutatkozott be a felnőttmezőnyben az NB III-ban. Először 2023 nyarán került kölcsönbe a Csákvárhoz, majd végleg a klubnál maradt és egészen tavaly nyárig a csapatot erősítette. 2025 júliusában Ajkára igazolt, ám nem lépett pályára egyetlen bajnokin sem, sőt az ajkaiak szeptember elején kölcsön is adták az NB III-as Pécsi MFC-nek, de ott sem játszott.

Gregor Zalán már bekapcsolódott a közös munkába, s akár pályára is léphet a szerdai Mol Magyar Kupa-mérkőzésen, a Ferencváros otthonában. A játékos több poszton bevethető, belső védőként és balhátvédként is számíthat rá a csákvári szakmai stáb.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Gregor Zalán (Ajka, legutóbb Pécsi MFC – kölcsönben)

Távozott: Magyar Zsolt (Puskás Akadémia)