Nemzeti Sportrádió

Fél év után visszatért az NB II-es Csákvárhoz a védő

F. B.F. B.
2026.02.10. 12:54
null
Gregor Zalán (becsúszva) fél év után tért vissza Csákvárra (Fotó: aqvitalfc.hu)
Címkék
Csákvár NB II Gregor Zalán Ajka magyar átigazolás
Régi-új játékossal bővült a labdarúgó NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár kerete, fél évvel nyári távozása után visszatért a klubhoz Gregor Zalán – számolt be róla a klub honlapja.

A 21 éves Gregor Zalán Pakson nevelkedett, 17 évesen ott is mutatkozott be a felnőttmezőnyben az NB III-ban. Először 2023 nyarán került kölcsönbe a Csákvárhoz, majd végleg a klubnál maradt és egészen tavaly nyárig a csapatot erősítette. 2025 júliusában Ajkára igazolt, ám nem lépett pályára egyetlen bajnokin sem, sőt az ajkaiak szeptember elején kölcsön is adták az NB III-as Pécsi MFC-nek, de ott sem játszott.

Gregor Zalán már bekapcsolódott a közös munkába, s akár pályára is léphet a szerdai Mol Magyar Kupa-mérkőzésen, a Ferencváros otthonában. A játékos több poszton bevethető, belső védőként és balhátvédként is számíthat rá a csákvári szakmai stáb.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL
Érkezett: Gregor Zalán (Ajka, legutóbb Pécsi MFC – kölcsönben) 
Távozott: Magyar Zsolt (Puskás Akadémia)

 

Csákvár NB II Gregor Zalán Ajka magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Középpályást vesz a Vasas, szerdától a csapattal edzhet – NS-infó

Labdarúgó NB II
1 órája

Ferencváros: 10 éves csúcson a magyar és NB I-es igazolások, az eladási rekord mellett

Labdarúgó NB I
1 órája

Korábbi gólkirállyal erősített az NB III-as sereghajtó

Labdarúgó NB II
3 órája

Igazolt a DVTK, az FTC, az MTK és a Nyíregyháza is – piaci körkép

Labdarúgó NB I
4 órája

A Puskás Akadémia kölcsönadta kapusát a Nyíregyházának

Labdarúgó NB I
4 órája

ZTE: Frankfurtból is jött játékos és a Braga-védő is itt van – NS-infó

Labdarúgó NB I
6 órája

Kazincbarcika: magyar U-válogatott játékos érkezhet külföldről – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:07

A Paks az MTK-tól és a Nyíregyházától is igazolhat – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:22
Ezek is érdekelhetik