Csütörtökön ellenfeleket kap a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

A lehetséges ellenfelek köre már korábbról ismert:

2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna

3. kalap: Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia

4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

A B-liga négy csoportjának első helyezettjei automatikusan felkerülnek az A-ligába, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak majd az A-liga harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok pedig a C-liga másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókra 2027. március 25. és 30. között kerül sor.

Csütörtökön elsőként a D-, majd a C-liga csapatait sorsolják, utána következik a magyar válogatott ligája. Először a B-liga 1. kalapjában szereplő csapatok kerülnek be a csoportjaikba: az elsőként kihúzott gárda a B-liga 1. csoportjába, a másodikként kihúzott a 2. csoportba és így tovább.

A torna menetrendje változik: a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, szeptember utolsó és október első napjaiban a csapatok négy-négy mérkőzést játszanak le. A kétmeccses novemberi válogatott időszak megmarad.

A találkozók időpontját az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, péntek délelőtt hozza nyilvánosságra.