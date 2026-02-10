Nemzeti Sportrádió

Csütörtökön ellenfeleket kap a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

K. Zs.K. Zs.
2026.02.10. 12:56
null
A magyar válogatott otthona, a Puskás Aréna (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Nemzetek Ligája MLSZ magyar válogatott
Február 12-én csütörtökön 18 órától tartják a Nemzetek Ligája őszi mérkőzéseinek sorsolását Brüsszelben. A magyar válogatott az idei kiírásban a B-ligában szerepel, és az első kalapból sorsolják majd – emlékeztet keddi cikkében a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A lehetséges ellenfelek köre már korábbról ismert: 

2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna
3. kalap: Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia
4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

A B-liga négy csoportjának első helyezettjei automatikusan felkerülnek az A-ligába, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak majd az A-liga harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok pedig a C-liga másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókra 2027. március 25. és 30. között kerül sor.

Csütörtökön elsőként a D-, majd a C-liga csapatait sorsolják, utána következik a magyar válogatott ligája. Először a B-liga 1. kalapjában szereplő csapatok kerülnek be a csoportjaikba: az elsőként kihúzott gárda a B-liga 1. csoportjába, a másodikként kihúzott a 2. csoportba és így tovább.

A torna menetrendje változik: a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, szeptember utolsó és október első napjaiban a csapatok négy-négy mérkőzést játszanak le. A kétmeccses novemberi válogatott időszak megmarad.

A találkozók időpontját az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, péntek délelőtt hozza nyilvánosságra.

 

Nemzetek Ligája MLSZ magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Itt az MLSZ válasza a győri balhéra: Borbély Balázst és Sergio Navarrót is eltiltották

Labdarúgó NB I
2026.02.05. 14:24

Három NB II-es mérkőzés kezdési időpontja megváltozott

Labdarúgó NB II
2026.02.04. 17:28

Az MLSZ is csatlakozott az UEFA életmentő programjához

Minden más foci
2026.01.29. 16:05

NB I: kétmeccses eltiltást kapott a Nyíregyháza középpályása

Labdarúgó NB I
2026.01.29. 12:35

Lőw Zsolt: Nagyon büszke lennék, ha egyszer a magyar válogatottat vezethetném

Magyar válogatott
2026.01.25. 12:19

Az MLSZ megállapodott a szurkolókkal a közös folytatásról

Magyar válogatott
2026.01.24. 12:13

MLSZ: mégsem lesz szektorbezárás a Debrecen vasárnapi bajnokiján

Labdarúgó NB I
2026.01.23. 15:46

Schmidt Ádám: Elengedhetetlen a sport és az orvostudomány szoros szövetsége

Egyéb egyéni
2026.01.23. 11:17
Ezek is érdekelhetik