Téli olimpia: Johnson a női csapatkombinációs lesiklást is megnyerte

2026.02.10. 12:09
Breezy Johnson (Fotó: Getty Images)
A lesiklásban vasárnap aranyérmes Breezy Johnson volt a leggyorsabb a női alpesi sízők keddi csapatkombinációjának első versenyszámában, Cortina d'Ampezzóban, ezzel az amerikaiak várják a legjobb helyzetből a műlesiklást az ötkarikás játékokon.

A 28 csapatot ezúttal is ideális körülmények várták a legendás cortinai lejtőn, ahol az első igazán figyelemre méltó időt az osztrák Ariane Rädler síelte harmadik indulóként. Az 1:36.65 perces eredményét sokáig csak megközelíteni tudták, de a két napja olimpiai bajnoki címet nyert Johnson ezúttal is remekült síelt és hat századmásodperccel gyorsabb volt osztrák riválisánál.

Mivel Johnson versenyzőtársa az a Mikaela Shiffrin, aki a mostani világkupa-idényben nyolc szlalomversenyből hétszer nyert, egyszer pedig második volt, a rajt előtt is esélyesnek számító amerikaiak immár toronymagas favoritként várhatják a 14 órakor kezdődő műlesiklást, amelyben az osztrákok második helyen álló csapatában Katharina Huber szerepel majd.

A lesiklásban a hazai kedvenc Laura Pirovano érte el a harmadik legjobb időt, náluk a páros másik tagja Martina Peterlini.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ALPESI SÍ
Női csapat kombináció, lesiklás
1. Egyesült Államok (Breezy Johnson, Mikaela Shiffrin) 1:36.59 perc
2. Ausztria (Ariane Rädler, Katharina Huber) 0.06 másodperc hátrány
3. Olaszország (Laura Pirovano, Martina Peterlini) 0.27 mp h.

