Téli olimpia: Johnson a női csapatkombinációs lesiklást is megnyerte

A 28 csapatot ezúttal is ideális körülmények várták a legendás cortinai lejtőn, ahol az első igazán figyelemre méltó időt az osztrák Ariane Rädler síelte harmadik indulóként. Az 1:36.65 perces eredményét sokáig csak megközelíteni tudták, de a két napja olimpiai bajnoki címet nyert Johnson ezúttal is remekült síelt és hat századmásodperccel gyorsabb volt osztrák riválisánál.

Mivel Johnson versenyzőtársa az a Mikaela Shiffrin, aki a mostani világkupa-idényben nyolc szlalomversenyből hétszer nyert, egyszer pedig második volt, a rajt előtt is esélyesnek számító amerikaiak immár toronymagas favoritként várhatják a 14 órakor kezdődő műlesiklást, amelyben az osztrákok második helyen álló csapatában Katharina Huber szerepel majd.

A lesiklásban a hazai kedvenc Laura Pirovano érte el a harmadik legjobb időt, náluk a páros másik tagja Martina Peterlini.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Női csapat kombináció, lesiklás

1. Egyesült Államok (Breezy Johnson, Mikaela Shiffrin) 1:36.59 perc

2. Ausztria (Ariane Rädler, Katharina Huber) 0.06 másodperc hátrány

3. Olaszország (Laura Pirovano, Martina Peterlini) 0.27 mp h.