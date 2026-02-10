Nemzeti Sportrádió

Kitavaszodik a futóidényben: jön a 10. Szerelmes Füred!

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.02.10. 13:27
Február 14-én 10. alkalommal rendezik meg a Szerelmes Füred futóversenyt, a nevezők ismét több táv közül választhatnak.

Február 14-én ismét jön a Schiller Szerelmes Füred futóverseny. A balatonfüredi esemény sokak számára egyenlő az idénykezdettel, ráadásul ezúttal az átlagosnál különlegesebb lesz, mert a jubileumi, tizedik alkalommal rendezik meg. A rendezvény hagyományosan a házasság hetét zárja le Valentin nap hétvégéjén, a szervezők pedig minden esztendőben igyekeznek mindenkit megszólítani, így rengeteg táv közül válogathatnak a nevezők. A legkisebbek a hatszáz méteres Szerelmünk gyümölcse gyermekfutamon vehetnek részt, de ott lesz a Korlátlan szerelem (három és fél kilométeres séta a hatvan év feletti pároknak és mindenki másnak), a Rapid randi (3.57 kilométer), a Félmaraton szerelmesei (21 kilométer), vagy a Szerelemről szó sem volt szinglifutam (hét kilométer). Azonban a szerelmespároknak lesz lehetőségük együtt is futni, az Együtt futunk (hét kilométer) futamban kéz a kézben haladhatnak, míg a Szerelmes Füred Classicon váltóban teljesíthetnek kétszer hét kilométert. Ahogy minden esztendőben, úgy vélhetően most is az Ultra Grande Amore, azaz az ötven kilométeres ultratáv lesz a legjobban várt futam.

A jubileumi Schiller Szerelmes Füreden egy kilométeres meglepetésfutam is színesíti a programot, itt menyasszonynak és vőlegénynek öltözött párok teljesítik a távot, a legügyesebb duó pedig különdíjban részesül. 

 

Balatonfüreden minden februárban sokan gyűlnek össze 
a Szerelmes Füred futóversenyen

A versenyt szervező Balatonfüredi Atlétikai Club és a Bakonyország Balcsipart Egyesület meleg teával, forralt borral, gyönyörű egyedi éremmel, szerencsekerékkel, fűtött versenyközponttal és vidám műsorvezetőkkel várja a kilátogatókat, valamint a hölgyeket egy szál virággal is.

Február 14-én tehát érdemes ellátogatni Balatonfüredre, ahol kiváló hangulat és színvonalas programok mellett több ezer futócipő koptatja majd a Tagore és az Aranyhíd sétány kövét. Összesen nyolc ország szerelmesei futnak majd a Balaton partján, így igazán nemzetközi lesz a mezőny. 

A helyszínen még lesz lehetőség a nevezésre.

Fotók: Runion
 

 

Ezek is érdekelhetik