Antonelli közúti balesetet szenvedett, de ott lesz a bahreini teszten

A Mercedes által megosztott közleményből kiderül, hogy Andrea Kimi Antonelli múlt szombaton Serravalléban, a San Marinóban található otthona közelében szenvedett közúti balesetet. A rendőrség jelentése szerint a Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ típusú autó a szalagkorlátnak ütközött, és más gépjármű nem volt érintett.

„Múlt szombat este, a San Marinóban található otthona közelében Kimi közúti balesetben volt érintett. A rendőrség a helyszínre vonult, miután Kimi értesítette őket. Egyedül az ő autója volt érintett, és bár a kocsiban kár keletkezett, ő sértetlenül megúszta” – áll a Mercedes kommünikéjében.

Antonelli az előzetes tervek szerint szerdán már pályára hajt a Bahreinben kezdődő hivatalos teszten, az olasz először délután foglalhat helyet a W17-es volánja mögött.