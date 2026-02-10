Nemzeti Sportrádió

Antonelli közúti balesetet szenvedett, de ott lesz a bahreini teszten

H. L.H. L.
2026.02.10. 11:19
null
Antonelli sértetlenül szállt ki az autóból (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli Formula–1 Mercedes
A Formula–1-es Mercedes kedd délelőtt hivatalos közleményben tudatta, hogy olasz versenyzője, Andrea Kimi Antonelli néhány napja közúti balesetet szenvedett San Marinóban, de sértetlenül szállt ki az autójából.

A Mercedes által megosztott közleményből kiderül, hogy Andrea Kimi Antonelli múlt szombaton Serravalléban, a San Marinóban található otthona közelében szenvedett közúti balesetet. A rendőrség jelentése szerint a Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ típusú autó a szalagkorlátnak ütközött, és más gépjármű nem volt érintett. 

Múlt szombat este, a San Marinóban található otthona közelében Kimi közúti balesetben volt érintett. A rendőrség a helyszínre vonult, miután Kimi értesítette őket. Egyedül az ő autója volt érintett, és bár a kocsiban kár keletkezett, ő sértetlenül megúszta” – áll a Mercedes kommünikéjében. 

Antonelli az előzetes tervek szerint szerdán már pályára hajt a Bahreinben kezdődő hivatalos teszten, az olasz először délután foglalhat helyet a W17-es volánja mögött. 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenMegérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston MartinBemutatták Adrian Newey első Aston Martinját, az AMR26-ost – képek
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
WilliamsA Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
CadillacA Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó

 

 

F1 Andrea Kimi Antonelli Formula–1 Mercedes
Legfrissebb hírek

Bemutatták Adrian Newey első Aston Martinját, az AMR26-ost – képek

F1
16 órája

Megérkezett a címvédő McLaren 2026-os versenygépe, az MCL40-es – videó

F1
20 órája

A Cadillac a Super Bowl alatt, a Times Square-en leplezte le a 2026-os autófestését – videó

F1
Tegnap, 3:45

F1: Norris több előzésre és nagyobb káoszra számít

F1
2026.02.05. 09:39

A Williams új külsőt villantott a 2026-os idény előtt – videó

F1
2026.02.03. 15:08

Jack Doohan a Haasnál folytatja – hivatalos

F1
2026.02.03. 11:32

A Ferrari a leggyorsabb, a Mercedes a legszorgalmasabb volt a bejáratáson – képek

F1
2026.01.31. 17:11

A Ferrari megvillant a végén: Hamiltoné az első teszthét legjobb ideje – képek

F1
2026.01.30. 18:46
Ezek is érdekelhetik