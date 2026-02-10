Nemzeti Sportrádió

Megszületett Olasz Anna gyermeke, Theo Alexander – Fotó

T. Z.T. Z.
2026.02.10. 11:40
null
Fotó: Magyar Úszó Szövetség - Magyar úszóválogatott/Facebook
Címkék
úszás nyílt vízi úszás Olasz Anna
Gyarapodott a nyílt vízi úszócsalád: megszületett Olasz Anna babája, Theo Alexander – közölte kedden közösségi oldalán a Magyar Úszószövetség.

Mint írták, anya és kisfia jól vannak, akárcsak az édesapa, Fabrizio.

„Kívánunk a csöppségnek sok boldogságot, és annyi mosolyt és nevetést, amennyit Annától megszoktunk az évek alatt” – olvasható a szövetség Facebook-oldalán.

 

úszás nyílt vízi úszás Olasz Anna
Legfrissebb hírek

Hegyek és egerek – Malonyai Péter publicisztikája

Úszás
13 órája

Kristin királynő, a női Phelps

Népsport
2026.02.07. 08:40

Úszás: klasszisok mentorszerepben

Utánpótlássport
2026.02.01. 09:04

A MÚSZ javasolja a Széchy Tamás nevét viselő uszoda nevének megváltoztatását

Úszás
2026.01.29. 18:18

Szabályváltozások jönnek az öttusában, Kínában lesz az idei világbajnokság

Egyéb egyéni
2026.01.28. 20:45

Amerikai színekben folytatja Ilya Kharun kétszeres olimpiai bronzérmes úszó

Úszás
2026.01.26. 19:33

Úszás: a Kocsis-Jackl tandem folytatja

Utánpótlássport
2026.01.24. 11:26

Holtan találták meg az eltűnt orosz úszót a Boszporuszon

Úszás
2026.01.22. 10:45
Ezek is érdekelhetik