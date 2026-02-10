Megszületett Olasz Anna gyermeke, Theo Alexander – Fotó
Gyarapodott a nyílt vízi úszócsalád: megszületett Olasz Anna babája, Theo Alexander – közölte kedden közösségi oldalán a Magyar Úszószövetség.
Mint írták, anya és kisfia jól vannak, akárcsak az édesapa, Fabrizio.
„Kívánunk a csöppségnek sok boldogságot, és annyi mosolyt és nevetést, amennyit Annától megszoktunk az évek alatt” – olvasható a szövetség Facebook-oldalán.
Legfrissebb hírek
Kristin királynő, a női Phelps
Népsport
2026.02.07. 08:40
Úszás: klasszisok mentorszerepben
Utánpótlássport
2026.02.01. 09:04
Úszás: a Kocsis-Jackl tandem folytatja
Utánpótlássport
2026.01.24. 11:26
Holtan találták meg az eltűnt orosz úszót a Boszporuszon
Úszás
2026.01.22. 10:45
Ezek is érdekelhetik